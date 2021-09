Se non avete dei fazzoletti a portata di mano, vi consigliamo vivamente di procurarne alcuni e di tenerli stretti, perché questa storia vi farà commuovere sicuramente. La protagonista è una povera cucciola abbandonata, rinominata in seguito Nina, che ha dovuto assistere inerme alla morte del suo fratellino peloso. Ecco come sono andate le cose.

Credit: Dog Rescue Shelter Mladenovac, Serbia/YouTube

Il mondo, come vi abbiamo raccontato più volte, è pieno di cuccioli senza una fissa dimora che vagano quotidianamente per le strade. Loro devono lottare contro la fame e la sete, ma ci sono anche tanti elementi che mettono continuamente le loro vite in pericolo.

Uno di questi rischi è rappresentato dalle auto che sfrecciano sulle strade, soprattutto quando ci si trova fuori città, in campagna.

Due cagnolini vivevano da ormai troppo tempo da randagi per le strade della Serbia. Nonostante tutte le difficoltà della vita da senza tetto, loro potevano contare sull’amore reciproco di fratello e sorella.

Tutto questo, però, ha avuto un tragico epilogo. Un giorno, il maschio ha attraversato la strada e non si è accorto di un’auto che lo ha inesorabilmente travolto. Per lui non c’è stato nulla da fare ed è morto poco dopo sul ciglio della stessa strada.

La veglia di Nina sul corpo senza vita del suo fratellino

Credit: Dog Rescue Shelter Mladenovac, Serbia/YouTube

La femmina, sorellina del cucciolo sfortunato, da quell’esatto momento ha iniziato a vegliare il suo cadavere. Forse non riusciva a rassegnarsi al fatto che non ci fosse più.

Il problema era, però, che rimanendo lì, rischiava anche lei di essere investita.

Fortunatamente, un passante si è accorto della scena ed ha deciso di contattare la squadra di soccorso del Dog Rescue Shelter. I volontari si sono precipitati sul posto e sono rimasti col cuore in frantumi quando hanno visto la scena. Per loro rimaneva soltanto una cosa da fare: prelevare la cagnolina ancora viva e portarla nel loro rifugio!

Credit: Dog Rescue Shelter Mladenovac, Serbia/YouTube

Grazie a qualche snack, alla fine i volontari sono riusciti a prendere la cucciola e portarla al sicuro. L’hanno curata, le hanno dato il nome di Nina e l’hanno subito inserita nella lista per le adozioni.

In quella lista, per fortuna, Nina non ci è restata per molto tempo. Una famiglia amorevole si è innamorata di lei e l’ha adottata per sempre. Sicuramente non dimenticherà mai il dolore per aver perso suo fratello, ma ora, per superarlo, potrà contare sull’affetto di persone straordinarie.