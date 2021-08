La storia del cane Patou è stata diffusa sul web dai volontari dell’Humane Society International. Grazie alla loro battaglia, sono riusciti a far chiudere un altro allevamento di carne di cane in Corea del Sud.

Tra tutti i cani salvati, c’era anche Patou. Il povero amico a quattro zampe era seduto all’interno della sua gabbia metallica e non riusciva a smettere di tremare per il freddo e per la paura.

In tutta la sua vita non aveva mai ricevuto un segno di affetto, non aveva mai conosciuto calore, amore o cure adeguate da parte di un essere umano. Era confuso e spaventato davanti alle carezze e alle parole amorevoli di quegli estranei.

Per cercare di rassicurarlo, una delle volontarie lo ha avvolto in una coperta e lo ha adagiato dolcemente sul suo cuore. Quell’immagine, in poche ore, è diventata virale sul web e si è diffusa in ogni parte del mondo.

Quello sguardo triste e spaventato, si è rapidamente trasformato in uno sguardo pieno di gratitudine.

La trasformazione del cane Patou

Nei giorni successivi, Patou è stato portato in una clinica veterinaria, dove è stato sottoposto alle dovute visite e alle cure di cui aveva bisogno.

In poco tempo si è ripreso e sembrava essere un cane completamente diverso. Il team veterinario lo ha affidato nelle mani dei volontari dell’associazione SPCA Laurentides Labelle, che si sono occupati dei suoi appelli di adozione.

Una famiglia ha visto il nostro post e l’adorabile faccino di Patou. Sono serviti solo pochi secondi per far capire loro che era proprio il cane che stavano cercando.

La famiglia si è recata al rifugio il giorno successivo e dopo aver passato pochi minuti con il dolce cagnolino, hanno firmato tutti i moduli per l’adozione e lo hanno portato nella loro meravigliosa casa.

Oggi Patou è felice, le sue giornate sono piene di calore, affetto, buon cibo e giocattoli!

Migliaia di utenti hanno ringraziato questi volontari per aver salvato Patou e tutti gli altri suoi amici a quattro zampe. E soprattutto per la loro continua lotta contro gli allevamenti di carne di cane. È una crudeltà che ci auguriamo possa presto scomparire dalla faccia della Terra.