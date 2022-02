Avete presente i colpi di fulmine? Bene, questo non sempre capita solo agli umani, ma ci sono casi in cui anche gli animali ne rimangono “vittime”. Come nel caso di Sadira e Apache, due lupi che si sono conosciuti in un santuario negli Stati Uniti d’America e da allora sono davvero inseparabili. Il loro video è diventato virale in pochissimi giorni.

Quello che ha colpito più di tutto i cuori di migliaia e migliaia di utenti del web, non è stato tanto il video in sé, ma la storia dei due lupi e le terribili avventure che hanno vissuto prima di incontrarsi.

Sadira, per esempio, prima viveva in una sorta di fattoria dove regnava l’anarchia totale. Le è capitato, durante la sua permanenza in quel posto, di essere sfruttata per l’allevamento di cuccioli di razza.

Apache, invece, ha vissuto tanti anni rinchiuso in una piccola e scomoda gabbia di cemento nel cortile della sua ex famiglia.

Fortunatamente, dopo qualche tempo, le loro sofferenze hanno avuto fine. Sadira è stata portata via da quel luogo infernale. Mentre Apache è stato consegnato direttamente dai suoi ex proprietari, forse coscienti del fatto che gli stessero facendo solo del male.

Il destino ha voluto che entrambi finissero al Lockwood Animal Rescue Center, un santuario che si prende cura di lupi, cani lupo, volpi, coyote e altri animali selvatici in difficoltà. La cosa bella di questo rifugio è che ci lavorano molti veterani dell’esercito.

Il colpo di fulmine di Sadira e Apache

Le prime settimane di permanenza sono servite a Sadira e Apache a riprendersi dai traumi passati e rimettersi in forma. In pochi giorni la lupa è diventata sicura di sé e molto vivace, girovagando di continuo negli ambienti del santuario.

Ad Apache serviva ancora un po’ di tempo, ma tutto è cambiato quando ha visto Sadira passare davanti al suo recinto.

Tra loro è scattato letteralmente un amore a prima vista. Un vero e proprio colpo di fulmine.

Tuttavia c’era ancora un alto cancello a separare i due animali. Ma un giorno, il lupo ha fatto un salto di oltre tre metri per scavalcare la recinzione e unirsi finalmente con la sua nuova amica del cuore.