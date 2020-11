Questa è la storia di un cane randagio e di un soldato che sta commuovendo tutta la rete. Perché il ragazzo in divisa fa di tutto per mantenere il suo ruolo in strada, ma non può fare nulla di fronte a un cucciolo che vive di stenti forse da quando è nato, per avere un po’ di sane coccole e di calore umano.

Siamo in Perù, dove i militari sono stati messi di guardia nelle strade. Ligi al dovere, non si muovono dalla loro posizione ed eseguono gli ordini. Ma a un certo punto arriva qualcuno a distrarli.

Durante il turno di guardia, un militare peruviano è stato avvicinato da un peloso che vive in strada, che ha deciso di rendere migliore la sua giornata, accompagnandolo e non lasciandolo mai da solo.

Il cucciolo è arrivato all’improvviso e si è messo in mezzo ai due soldati, andando però a piazzarsi di fianco a un soldato in cerca di amore. Sapeva che prima o tardi lo avrebbe conquistato.

L’uomo ha resistito un po’ nella sua posizione rigida e ferma. E ha anche tentato di ignorare un po’ il cane. Ma quando lui gli ha appoggiato la testa sulla gamba in cerca di attenzioni, anche il militare si è sciolto.

Il soldato ha rotto il protocollo e si è messo a coccolare il soldato. Il cane, al settimo cielo, si è messo a saltellargli intorno, non muovendosi più da quello che pensava fosse il suo posto. Accanto a quel militare.

Fonte Pixabay

La commovente storia del cane randagio e del soldato fa il giro del web

Alcuni passanti hanno registrato tutta la scena. E quando il video è arrivato in rete è diventato in breve tempo virale. Tutti si sono commossi di fronte a questa bella scena.

Secondo l’autore del video, il soldato avrebbe anche pensato di adottarlo, ma la caserma ha regole ferree. Speriamo possano cambiare idea i suoi superiori.