La cucciola abbandonata vicino la panchina, in gravi condizioni

Diverse settimane fa, i volontari di DAR Animal Rescue sul web, hanno notato che nella loro città era stata abbandonata una cucciola, vicino una panchina. Era molto piccola e spaventata. Una delle volontarie, è andata subito sul posto, ma la scena che si è trovata davanti è stata straziante.

Molte persone l’avevano fotografata, ma nessuno si era avvicinato a lei, per darle qualcosa da mangiare o per farla sentire al sicuro.

La ragazza, appena l’ha vista, si è avvicinata immediatamente ed ha cercato di conquistare la sua fiducia. Sin da subito, però, ha capito che la sua situazione non era affatto semplice.

La cucciola stava male ed aveva bisogno di cure urgentemente. Per questo è stata portata subito dal medico. Dopo il primo controllo, è venuto fuori che era completamente ricoperta di zecche, che era anemica e malnutrita.

In più aveva bisogno di un bagno caldo e di tempo per guarire dai suoi traumi. I volontari, hanno anche deciso di denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine, poiché vogliono trovare il responsabile dietro questo abbandono.

La cucciola, ora, è nel rifugio e sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno per riprendersi. Però, riuscire ad aprirsi per lei non è molto semplice, dopo quello che ha vissuto.

Nonostante tutti i volontari, non hanno la minima intenzione di mollare e vogliono fare il possibile per farla sentire amata e protetta. Ecco il video del suo salvataggio di seguito:

Appena la piccola si sarà ripresa del tutto, i ragazzi inizieranno a fare gli annunci per la sua adozione, affinché trovi una nuova famiglia disposta ad adottarla ed a donarle tutto ciò che merita, nella sua vita.

Una storia terribile, ma che per fortuna ha avuto il lieto fine che tutti speravano. Fate conoscere questo salvataggio anche ai vostri amici, condividete!

