Il cane abbandonato da qualcuno priva di cuore è passato dalla durezza delle strade di Bali alle lenzuola di seta nella nuova casa che lo ha accolto. Per i cuccioli una nuova vita, grazie alla famiglia che ha deciso di adottarlo, togliendolo da quell’inferno che è l’esistenza di un povero cane randagio.

I soccorritori di Bali Paws hanno salvato molti animali randagi. E sono sempre molto felici nel vedere delle storie a lieto fine, con cuccioli che trovano finalmente casa.

Un giorno i volontari si sono imbattuti in un cucciolo senza pelliccia. Era una femminuccia, abbandonata. Si nascondeva in una cuccia davanti a una villa.

Fonte Pixabay

La cagnolina versava in condizioni di salute davvero terrificanti. Con tutta probabilità aveva vissuto tutta la sua vita in una gabbia, usata e sfruttata per la riproduzione. Quando non era più in grado di assolvere al suo compito, l’hanno lasciata per strada.

Lucy Ray, questo il nome che è stato dato alla cagnolina, è stata subito portata da un veterinario. Era dolcissima, nonostante tutto quello che le avevano fatto. In sette settimane di trattamento e buon cibo si è ripresa.

Il cane abbandonato trova casa

L’associazione era felicissima che Lucy Ray si fosse ripresa così in fretta. Cresceva e ingrassava a vista d’occhio. E in questo caso era un bene visto che era pelle e ossa.

I volontari però avevano un altro desiderio per lei. Volevano a tutti i costi trovarle una famiglia. E così è stato, grazie a una casa di Centreville in Virginia che l’ha accolta.

Fonte YouTube A Bit of Bali

Matt e Brianna sapevano che dovevano avere Lucy Ray nelle loro vite non appena hanno visto le sue foto sui social. E soprattutto dopo aver letto la storia del randagio.