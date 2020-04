La disabilità del piccolo Stuart La disabilità del piccolo Stuart e la sua nuova possibilità di vita

Stuart è un dolce cagnolino che è venuto al mondo insieme a sua sorella Lucy. La piccola pochi mesi dopo è riuscita a trovare una famiglia, ma per lui non è stato così facile. Il piccolo è venuto al mondo cieco e con una grave malformazione della spina dorsale ed il suo allevatore, ha pensato bene che invece di curarlo, era meglio porre fine alla sua vita.

Ha pubblicato un post su i social, in cui ha detto che regalava il cane e che se non fosse arrivata una richiesta in tempo, lo avrebbe portato dal veterinario per l’eutanasia.

Una donna, chiamata Denise Mueller, appena lo ha visto, non è riuscita a far finta di nulla. Infatti ha chiamato subito un rifugio con cui collabora, per chiedere aiuto.

La giovane e dei suoi amici volontari, sono andati in quel posto per portare via Stuart, lontano da quella persona crudele.

Durante il tragitto fino alla sua nuova casa, il cucciolo non ha mai smesso di tremare. Era ansioso e spaventato. Nonostante la sua disabilità, ha iniziato ad aprirsi in fretta e voleva provare a far vedere alla donna cosa era in grado di fare.

Provava a correre ed a saltare, ma ogni volta cadeva e si rialzava, sempre. E’ stata aperta una raccolta fondi, per fargli fare l’intervento di cui aveva bisogno. In molti si sono fatti avanti per aiutarlo e nel giro di poche settimane, il cagnolino è stato operato.

Quando sono iniziati ad arrivare i suoi miglioramenti, è arrivata anche una dolce famiglia disposta ad adottarlo. Quelle persone amorevoli, volevano donargli tutto ciò che non aveva avuto. Ecco il video della sua storia di seguito:

Oggi, Stuart vive con i suoi nuovi amici umani, che fanno di tutto per farlo stare bene. Ogni giorno cercando di donargli l’amore e le cure di cui ha bisogno. In più, riesce anche a correre ed a saltare, proprio come il suo fratellino a quattro zampe.

Questa storia è meravigliosa e per noi è l’ennesima dimostrazione, che nonostante le difficoltà, nella vita tutto è possibile.

