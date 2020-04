La discussione tra i due fratellini Lucy e Milo La discussione tra i due fratellini Lucy e Milo, che la mamma riesce ad interrompere in fretta

Ogni mamma ama prendersi cura dei suoi bimbi, sia nel caso degli esseri umani, che degli animali. Poche settimane fa, sul web ha iniziato a circolare la clip di due fratellini a quattro zampe, chiamati Lucy e Milo che stavano litigando e che non volevano ascoltare la loro mamma, che li stava riprendendo.

E’ diventata presto virale e tutti sono rimasti stupiti quando la cagnolina si è arrabbiata ed è riuscita a farli smettere. In molti hanno commentato dicendo che è ciò che accade anche con i loro figli.

Nel video che è stato pubblicato sul web, si può vedere come i due fratellini stanno giocando e tutto sembra essere tranquillo.

Quando all’improvviso la situazione degenera nel giro di pochi istanti. La discussione tra Lucy e Milo si fa più accesa e la mamma è costretta ad intervenire in fretta.

In un primo momento i due non stavano proprio ascoltando la madre e stavano continuando indisturbati la loro discussione. E’ proprio a quel punto che è accaduto qualcosa di incredibile.

La madre, si è arrabbiata ed è andata contro i due. Non voleva affatto vederli litigare ed i due è in quel momento, che hanno capito che dovevano smettere immediatamente. Si sono allontanati l’uno dall’altra e si sono messi davanti alla loro mamma, seduti e composti.

I loro amici umani sono rimasti stupiti da come la cagnolina ha fatto il possibile per insegnargli l’educazione ed è per questo che hanno pubblicato le immagini sul web. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La famiglia non credeva che sarebbe diventato virale, ma quando questo è accaduto, ne sono rimasti stupiti. Erano anche felici, poiché potevano far vedere a tutti come la loro amata cucciola, si prende cura dei suoi bimbi.

Una storia molto carina che merita di essere conosciuta. Fatela conoscere anche ai vostri amici, condividete!

