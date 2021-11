La disperata ricerca di una famiglia per Betty, non ha ricevuto molte richieste a causa della sua età avanzata

Non tutti i cani riescono a trovare una famiglia amorevole sin da subito, alcuni purtroppo sono costretti a vivere nei rifugi, molto più a lungo del previsto. La piccola Betty per esempio, è una cagnolina di 10 anni, che cerca ancora la sua casa per sempre.

Vista la sua età avanzata non ha ricevuto tante richieste e i ragazzi sono molto tristi. Sperano solo di donarle il lieto fine che merita.

La piccola Betty è arrivata nel rifugio di Second Change Rescue NYC solo pochi mesi fa.

Purtroppo la cucciola non riesce a trovare la sua casa per sempre. Tuttavia, non ha mai perso la speranza. Ogni giorno cerca di rallegrare le giornate delle persone che si prendono cura di lei. E i volontari sono felici di ricevere il suo amore!

Ama fare lunghe passeggiate per il quartiere, correre in spazi aperti e soprattutto vuole ricevere e donare affetto. Per i ragazzi è il cane perfetto per qualsiasi famiglia.

La sua età avanzata purtroppo, le sta creando molti problemi a trovare una casa. Non tutti vogliono adottare un cane di 10 anni, poiché preferiscono adottare dei cuccioli da poter crescere.

Betty ha trovato una donna disposta a prenderla in affidamento

Margie una signora che abita vicino al rifugio, appena è venuta a conoscenza della sua storia, ha deciso di andare a conoscerla. Non può adottarla per sempre, poiché ha dei problemi, ma ha deciso di fare qualcosa per lei lo stesso.

La donna ha preso la piccola in affidamento. In attesa che arrivi la famiglia disposta a portarla via, vuole tenerla nella sua abitazione.

L’età per Betty è solo un numero. Infatti ha una personalità molto dolce e vivace. Ama stare al centro dell’attenzione e poter essere libera. Tutti noi ci auguriamo che anche questa cucciola trovi il lieto fine che tanto desidera.