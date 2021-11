Dopo più di 200 giorni finalmente Cano ha trovato la sua famiglia per sempre. Questo cucciolo di 9 anni, vista la sua età avanzata, non aveva ricevuto nessuna richiesta di adozione ed i volontari erano molto preoccupati. Per fortuna però, dopo tanto è arrivato anche per lui il lieto fine che tutti speravano.

CREDIT: FACEBOOK

Una storia bellissima, che merita di essere conosciuta, soprattutto per la determinazione che hanno avuto questi ragazzi dal cuore enorme.

Questo dolce cagnolino è arrivato nel rifugio di Orange County Animal Services ad aprile di quest’anno. Un gruppo di volontari lo hanno trovato mentre viveva come randagio.

Purtroppo a causa del lungo periodo che ha passato in strada, oltre ad essere in gravi condizioni fisiche, aveva anche dei traumi difficili da superare.

CREDIT: FACEBOOK

Il cucciolo era terrorizzato sia dagli esseri umani, che dai suoi fratellini a quattro zampe. Non voleva aprirsi e per molto tempo, è rimasto seduto in un piccolo angolo del suo box, senza mai uscire.

I ragazzi hanno lavorato a lungo per riuscire ad aiutarlo e per fortuna, dopo poche settimane hanno iniziato a notare i primi miglioramenti. Cano nonostante ciò che aveva vissuto, era molto dolce e gentile. Voleva solo ricevere amore ed attenzioni. Ciò che non aveva avuto nella sua vita in strada.

La bellissima adozione di Cano

Dal momento in cui il cucciolo ha iniziato a far conoscere la sua personalità, hanno iniziato a fare tutti gli annunci per la sua adozione. Tuttavia, mai nessuno si è fatto avanti per portarlo via da quel posto.

Sapevano bene che vista la sua età avanzata, era difficile trovare per lui una casa per sempre. Nessuno di loro però, aveva intenzione di arrendersi.

CREDIT: FACEBOOK

La bellissima notizia è arrivata lo scorso 23 ottobre. I ragazzi sulla loro pagina Facebook hanno informato tutti i loro follower che la famiglia Rodriguez ha deciso di adottare il piccolo Cano. Hanno letto la sua storia ed hanno visto le sue foto sui social e se ne sono presto innamorati.