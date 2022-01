Una vicenda davvero terribile è avvenuta poco tempo fa. Un gruppo di volontari hanno salvato la vita della piccola Brave. Ma una volta dal medico, hanno scoperto una triste e straziante realtà sul suo passato. Ha vissuto qualcosa di davvero orribile.

CREDIT: YOUTUBE

Ogni cane dovrebbe avere una seconda possibilità di vita, ma questo ovviamente non è sempre possibile. Non tutti riescono ad incontrare delle persone dolci ed amorevoli.

I volontari di Hope For Paws erano impegnati nelle loro faccende e come sempre, erano in prima linea per salvare i cuccioli che ne avevano più bisogno.

Eldad, il presidente dell’associazione, un giorno ha ricevuto una chiamata di un suo amico. Quest’ultimo voleva avvisarlo di aver trovato una cucciola abbandonata vicino la sua abitazione. Era piccola, magra e indifesa.

CREDIT: YOUTUBE

Viste le basse temperature che stavano per arrivare, l’uomo e la sua collega sapevano che non potevano lasciarla in quelle condizioni. Infatti sono andati subito in quella zona per riuscire a portarla via.

Il salvataggio della piccola Brave e la triste scoperta

CREDIT: YOUTUBE

Dopo averla trovata, hanno scoperto che purtroppo la cucciola non aveva fiducia negli esseri umani. Aveva vissuto qualcosa di terribile ed era davvero impaurita. Per riuscire a catturarla, hanno dovuto usare una trappola.

Brave è stata portata nel rifugio, ma dopo la visita il medico ha informato i ragazzi della triste scoperta. La cagnolina aveva partorito da poco, ma non allattava. Inoltre, il suo utero era in condizioni disperate che si vedeva che era stata utilizzata in un allevamento.

Quello che doveva essere il suo amico umano l’ha usata fino alla sfinimento. Però, quando ha capito che non era più utile ai suoi scopi, ha deciso di gettarla via, come si fa con la spazzatura. Ecco il video della sua storia di seguito:

Brave grazie all’amore e all’aiuto di questi ragazzi, è tornata a stare bene. Tuttavia, ha impiegato più tempo per riuscire a dimenticare il suo triste passato. Nonostante tutto ora ha trovato una famiglia amorevole, disposta ad adottarla. Dopo tanto è felice e soddisfatta di tutto ciò che ha.