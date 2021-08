La protagonista della storia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi, è una donna di nome Gemma Colòn. Lei si è ritrovata testimone di una scena incredibilmente adorabile, che sicuramente non capita di vedere tutti i giorni.

Era un giorno come tanti altri per Gemma, quando ha deciso di fermarsi a mangiare qualcosa nel suo ristorante preferito di New York.

Avevo fame, così mi sono fermata al mio solito ristorante. Ho finito per avere la visione più inaspettata e commovente della mia vita.

Mentre la cameriera accompagnava la donna al suo tavolo, Gemma ha notato un cane seduto proprio come qualunque altro cliente, su una sedia, di fronte al suo proprietario. Sembrava un vero e proprio gentiluomo.

Il caso ha voluto che il suo tavolo fosse proprio quello affianco a quello in cui sedeva il cane. Quindi ha potuto gustarsi ogni momento di quella cena speciale tra un uomo e il suo amico a quattro zampe.

Ha anche catturato il momento con delle bellissime fotografie, che una volta pubblicate sui social network, sono state visualizzate e condivise migliaia di volte.

Il racconto di Gemma Colòn

L’uomo stava facendo un cruciverba e stava bevendo un bicchiere di vino rosso, in attesa del suo pasto. Il suo compagno, il cane, si stava godendo la sua ciotola di acqua, che ha bevuto in modo davvero educato. Ero sorpresa dal suo esemplare comportamento. Non esagero quando dico che ho visto molti umani comportarsi molto peggio a tavola di come faceva quel cagnolino.

Mentre il proprietario ed il suo Fido si godevano i loro rispettivi pasti, Gemma Colòn si è resa conto che quella scena non aveva colpito soltanto lei. Anche tutti gli altri clienti si erano ormai appassionati alle smorfie di quel cucciolo così dolce.

Non solo. Anche tutto lo staff del ristorante è rimasto incredulo ad una scena del genere. Una cameriera, infatti, si è avvicinata all’uomo e si è complimentata per il comportamento del suo cane.

Lui ha sorriso ed ha spiegato alla ragazza che lo considera come un figlio. Lo porta con sé ovunque vada e il cucciolo sa sempre come deve comportarsi.