Sono stati giorni lunghi e difficili quelli che ha vissuto una donna, chiamata Deborah Cyr. Mentre stava facendo spesa al Walmart, una signora le ha rubato la sua cagnolina di servizio Emmy Lou e nessuno aveva informazioni per poterla aiutare. Per fortuna però dopo tanto, è arrivato il bellissimo lieto fine.

Ci sono episodi che sono davvero strazianti e difficili da raccontare. Le persone molto spesso non si rendono conto dell’importanza che un animale può avere per il suo amico umano.

Tutto è iniziato in una giornata come le altre. Deborah era uscita con la sua cucciola per andare al supermercato per fare la spesa. Non era accaduto nulla di insolito fino a quel momento.

Il dramma è avvenuto mentre le due erano in fila alla cassa. La signora si è girata qualche secondo per guardare le persone dietro ed appena è tornata a guardare in avanti, si è resa conto che la sua piccola era scomparsa.

Deborah sin da subito ha iniziato ad urlare. Voleva riabbracciare in fretta la sua amata cagnolina, ma nessuno aveva informazioni. Emmy Lou non sarebbe mai scappata via, quindi per lei non c’era altra ipotesi che il furto.

Sul posto sono arrivate d’urgenza le forze dell’ordine, che hanno avviato in fretta tutte le indagini del caso. Oltre ad aver interrogato i presenti, hanno anche guardato i filmati di sorveglianza del negozio.

La riunione tra Emmy Lou e la sua amica umana

Gli agenti sono riusciti a trovare la colpevole grazie alle telecamere. Era una donna e si sono messi in fretta a lavoro per riuscire a trovarla.

Deborah era molto preoccupata poiché la sua anziana cagnolina, oltre ad aiutare lei, aveva anche bisogno di cure. Doveva prendere dei medicinali e doveva fare una dieta speciale. Inoltre, non erano mai state separate per tutto quel tempo. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Per fortuna dopo giorni di disperazione, è arrivato il lieto fine. Gli agenti hanno rintracciato la donna che l’ha rubata e l’hanno arrestata. Emmy Lou, nonostante tutto, era in buone condizioni e adesso è anche potuta tornare a vivere con la sua amata amica umana.