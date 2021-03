Da pochi giorni sul web gira una notizia davvero triste. Una femmina di bull dog francese incinta, chiamata Bad Bunny, è scomparsa nel nulla, durante una rapina nella sua abitazione. Il suo amico umano ha deciso di offrire una ricompensa a chiunque possa aiutarlo a ritrovarla.

CREDIT: INSTAGRAM

Un episodio molto grave, che ovviamente è diventato in fretta virale. In molti infatti si sono fatti avanti per aiutare questa famiglia, a superare questo momento straziante e difficile.

Christian Rawlins, lo scorso 3 marzo, era impegnato nel suo trasloco. Stava spostando tutti i suoi abiti e i suoi mobili nella nuova casa, che ha preso in affitto in Texas.

Non voleva lasciare la sua amata cagnolina da sola per tutte quelle ore. Per questo ha deciso di chiedere ad una sua amica, di tenerla nella sua casa per un po’ di tempo. La ragazza ha accettato senza esitare, poiché lo faceva spesso.

CREDIT: INSTAGRAM

Fino a quel momento non era mai accaduto nulla di insolito. Tuttavia quando la donna è rientrata nell’abitazione ha fatto una scoperta terribile. I ladri erano entrati nel suo appartamento.

La ragazza in un primo momento ha pensato che la cagnolina si fosse nascosta, magari perché spaventata. Però, dopo aver cercato per tutta la casa, ha capito che era sparita nel nulla.

La ricompensa dell’uomo per ritrovata Bad Bunny

L’amico umano quando ha saputo la terribile notizia, è andato subito a vedere. I due hanno provato a cercare la cucciola per il quartiere, ma di lei nessuno aveva informazioni. I residenti della zona non l’avevano mai vista.

Christian sa bene che Bad Bunny per mettere al mondo i suoi piccoli ha bisogno di un cesareo, perché un parto naturale può essere molto pericoloso. Infatti è spaventato. Proprio per questo ha deciso di offrire una ricompensa di 55 mila dollari, a chiunque abbia informazioni su di lei.

CREDIT: INSTAGRAM

Il suo unico scopo è proprio quello di poterla riabbracciare il prima possibile. Inoltre ha anche paura che le possa accadere qualcosa di molto brutto. Crede anche che sia stata rubata da persone che non pensano al suo bene, ma solo al loro guadagno.