La donna vede il suo cane fuori casa e lo porta dentro, ma non era il suo animale domestico

Siamo pronti a giurare di riconoscere i nostri pets in mezzo a tanti. Ma spesso può non essere così facile come sembra. Lo sa bene la protagonista di questa storia. La donna vede il suo cane fuori casa. E subito lo porta dentro per paura che possa smarrirsi in strada. Peccato che dopo un po’ ha scoperto che quello non era affatto il suo animale domestico.

La donna tornava a casa dal lavoro e non vedeva l’ora di incontrare il suo cane Reese. Davanti all’appartamento ad annusare un cassonetto chi ti trova? Proprio quello che pensava essere il suo adorato cagnolino.

Non aveva idea di come fosse finito lì, ma prontamente lo ha preso e riportato indietro.

Ero angosciata: la mia Reese non esce mai di casa e non gli piace correre fuori. La discarica nel nostro complesso di appartamenti non è vicino al mio appartamento. Di solito si sdraia al sole, quindi per lei annusare la spazzatura era troppo.

La donna ha chiamato il cane per nome e Reese è subito corsa alla macchina e le due hanno fatto ritorno a casa. Ma quando la donna ha aperto la porta è rimasta senza parole. Letteralmente.

Dentro ad aspettarla, come del resto faceva ogni giorno, c’era Reese. E allora chi era quel cane che aveva in macchina? Non era logicamente Reese, ma le assomigliava in modo impressionante.

Donna vede un cane fuori casa e lo scambia per il suo

Guardando i due cani, Reese e Bella, come ha poi scoperto chiamarsi l’altra cagnolina, è chiaro come sia facile confondersi. Anche se la donna dovrebbe conoscere bene la sua pelosetta.

Reese era decisamente un po’ confusa perché sua madre aveva portato a casa la sua gemella e non ne capiva il motivo. Ovviamente la donna ha poi riportato Bella dalla sua famiglia.