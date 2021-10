Una vicenda drammatica è stata resa pubblica sui social negli ultimi giorni, ma merita davvero di essere conosciuta. Il protagonista è un cane molto dolce chiamato Loris, che per anni ha vissuto in un inferno. Ora per fortuna ha trovato il lieto fine e la famiglia che tanto sognava.

CREDIT: PIXABAY

Una storia straziante che ci ha dimostrato ancora una volta, che la crudeltà degli esseri umani non conosce limiti. Tutti dovrebbero fare qualcosa quando vedono un animale in queste condizioni.

Una donna chiamata Liza ha trovato questo cucciolo nel giardino di un suo vicino di casa. Non riusciva a camminare e si vedeva che era sofferente. Aveva urgentemente bisogno di aiuto.

La ragazza senza esitare nemmeno per un secondo, è riuscita a prenderlo di nascosto e lo ha portato nel rifugio locale. Nel frattempo ha anche allertato le forze dell’ordine, che hanno avviato subito le indagini sull’accaduto.

CREDIT: YOUTUBE

Il medico dopo una visita al piccolo Loris, ha informato la sua salvatrice delle sue gravi condizioni. Purtroppo hanno scoperto che aveva il busto e le costole rotte. Aveva un tumore esofageo e l’intestino che gli stava comprimendo i polmoni.

La sua vita era in grave pericolo e nessuno sapeva se ce l’avrebbe fatta a sopravvivere. Tuttavia, i volontari dovevano tentare l’impossibile per aiutarlo.

La strada per la guarigione del piccolo Loris e la sua nuova possibilità di vita

CREDIT: YOUTUBE

Il piccolo Loris dopo l’operazione è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. È stato sottoposto a tanti trattamenti e dopo pochi giorni sembrava aver recuperato.

Nessuno sa se tornerà a camminare, ma nel frattempo vive nella casa di Liza, la donna che ha fatto il possibile per salvarlo. Dopo tanto anche lui è tornato ad essere felice.

Gli agenti hanno denunciato la persona che teneva il cucciolo nella sua abitazione. È accusato di maltrattamenti e crudeltà nei confronti degli animali.