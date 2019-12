La dura battaglia dei Perez per riprendere Snowflake La dura battaglia dei Perez per riprendere Snowflake, il loro amato cagnolino..

La famiglia Perez, da poche settimane, sta vivendo un incubo terribile, al quale non riesce a trovare soluzione. Diversi anni fa, quelle persone hanno adottato un cagnolino, che hanno chiamato Snowflake. Sin da subito il piccolo si è legato a loro e tutti ne erano al settimo cielo.

Il cucciolo ha instaurato un legame speciale con il suo amato papà umano, chiamato Hector Perez e vederli insieme era davvero incredibile.

Poche settimane fa, in Texas ci sono state delle inondazione e queste ovviamente, hanno colpito anche l’abitazione di queste persone, che si sono molto spaventate. Anche Snowflake ha avuto molta paura.

Proprio per questo motivo, il cucciolo non sapendo dove andare è scappato ed ha iniziato a correre per tutto il quartiere. In molti lo hanno notato ed era triste ed impaurito.

Il controllo degli animali, quando lo ha visto, ha cercato di prenderlo subito e lo ha portato nel loro rifugio. Volevano aiutare il cucciolo a trovare una nuova famiglia o i suoi vecchi amici umani.

I volontari, però, hanno notato che una famiglia si è subito fatta avanti per adottare Snowflake e quindi loro senza aspettare, hanno deciso di fargli firmare tutti i moduli per la sua adozione.

La famiglia Perez, quando ha saputo ciò che è accaduto, è rimasta sconvolta. Nessuno riusciva a crederci. Hanno provato a cercare di riprenderlo in diversi modi, ma tutti i loro tentativi sono stati del tutto vani. Quelle persone non vogliono ridarlo. Ecco il video della storia di seguito:

La parte più triste è che quella famiglia, abita proprio vicino l’abitazione di Hector e per questo, se l’uomo inizia a fischiare, sente Snowflake abbaiare e non può fare nulla per andare a prenderlo o per abbracciarlo.

Ora un avvocato si sta occupando di questa situazione, ma noi ci auguriamo che arrivi presto il lieto fine. Voi cosa ne pensate di tutto questo? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.

