La foto virale della piccola Ginger La foto virale della piccola Ginger, con la speranza che trovi una famiglia

Vivere nei rifugi per i nostri amati amici a quattro zampe, non è affatto semplice. Sono costretti a stare in un box, soli e tristi e vederli, spezza il cuore di migliaia di persone. Poche settimane fa, è stata pubblicata sul web, la foto di una cagnolina, chiamata Ginger.

I volontari, nel vederla, sperano che arrivi presto una famiglia per lei, poiché è in quel posto da quasi otto anni e soprattutto, perché ha degli occhi molto tristi e questo spezza il cuore di tutti.

I ragazzi di Dogwood Animal Shelter, l’hanno trovata a vivere da randagia e speravano di trovare in fretta una famiglia disposta ad adottarla.

Purtroppo, però, nulla è andato come previsto, perché per Ginger non c’è mai stata nessuna richiesta, nonostante sia molto dolce e gentile con tutti.

I ragazzi hanno pubblicato sul web la sua foto. E’ dentro il suo box, i suoi occhi sono molto tristi ed in più, c’è un biglietto in cui raccontano tutta la sua storia. Hanno scritto:

“Ciao, sono Ginger. Sto aspettando qui da sette anni, nove mesi, due settimane e due giorni. Sono una brava ragazza, lo prometto! Ho solo bisogno di avere una seconda possibilità di vita!” Il desiderio di tutti è proprio quello di trovarle una famiglia, disposta a donarle l’amore che non ha mai avuto.

Lo scatto è diventato presto virale ed in poche ore ha avuto più di quattordici mila condivisioni. L’unica richiesta dei ragazzi, è che sia l’unico animale domestico nella casa.

Nei rifugi delle città, ci sono migliaia di cani che cercando degli amici umani. Per questo è molto importante adottarli e non comprarli negli allevamenti.

Diffondete il nostro messaggio, affinché tutti sappiano che gli animali non si comprano, ma si adottano. Condividete con i vostri amici!

