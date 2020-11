Le sue immagini hanno fatto il giro dei social network. Un uomo su una metropolitana, con un gattino sulle ginocchia. Il simbolo dell’umanità, che in fin dei conti non è proprio perduta. Gillian Rogers stava tornando a casa con la metropolitana, quando ha notato questo giovane seduto, che si prendeva cura del micio.

Il gattino era avvolto in un caldo e morbido asciugamano e stava prendendo il biberon.

Lo stava allattando artificialmente. Riuscivo a sentire l’amore nell’aria. Mi sentivo come se il mio cuore stesse per esplodere. Un momento che ho sentito di dover catturare. Ho voluto condividerlo con il mondo, per mostrare la sua immensità.