Questa è una bellissima storia da condividere e da diffondere, affinché la gentilezza e la bontà possano diventare virali e contagiare più persone possibili nel mondo. Perché questa è la storia della giovane che consegna case con coperte e cibo agli animali randagi, che si trovano in difficoltà in mezzo a una strada senza nessuno che pensi a loro.

Lara Jacob è una studentessa di fashion design di 23 anni che è rimasta colpita dalla vita dei poveri animali di strada. La ragazza ha deciso di creare un’iniziativa per dare una mano a tutti i randagi, cani e gatti abbandonati che vivono nelle strade della città di Tupa, a San Paolo, in Brasile.

Questa giovane ragazza ha avuto la brillante idea di ricavare delle casette per gli animali randagi partendo da un secchio, mettendo pentole di mangimi e contenitori pieni di acqua, Ha poi messo tutto in giro per la città, per dare un po’ di comfort non solo in inverno, ma tutto l’anno ai cani e gatti randagi.

Ho sempre avuto molto rispetto per gli animali e ho sempre cercato di trattarli bene e vederli con occhi nuovi. Ecco perché in questo progetto ho pensato che tutto fosse molto sostenibile. E che fosse un’iniziativa di collaborazione con la popolazione a favore di questa causa.

La ragazza ha coinvolto anche il suo cane Marley nell’iniziativa, perché è un donatore di sangue. Così la sua proprietaria può aiutare gli animali che lei riesce a soccorrere e che soffrono di anemia.

Case con coperte e cibo per gli animali randagi: una bella iniziativa

Il progetto è nato per necessità, perché il Comune non ha associazioni, ma solo residenti che lavorano in maniera isolata per dar da mangiare agli animali senza casa.

La ragazza non è sola. C’è chi la aiuta nella costruzione di queste case, che diventano assolutamente perfette per poter accogliere gli animali in difficoltà della città.