La lealtà di Markella verso i suoi amici umani La lealtà di Markella verso i suoi amici umani, che l'hanno abbandonata in una campagna deserta..

La fedeltà e lealtà di un animale è davvero incredibile, purtroppo però, ci sono ancora molte persone che abbandonano e tradiscono i loro amici a quattro zampe. Oggi, per questo motivo, abbiamo deciso di raccontarvi la storia straziante di Markella, una dolce cagnolina che ha amato la sua famiglia più di se stessa.

Questa dolce cucciola aveva una vita normale, era felice e soddisfatta di quelli che erano i suoi amici umani, che dicevano di volerle bene.

Un giorno però, è accaduto l’impensabile. La sua famiglia ha deciso di abbandonarla in una campagna isolata, dove non l’avrebbero più trovata.

Markella non voleva separarsi da loro e per questo, dopo che la macchina è partita per andare via, lei ha continuato a seguirli, con la speranza che si sarebbero fermati per aiutarla.

Purtroppo, il suo amico umano non è mai tornato indietro, ma la dolce cagnolina mentre stava provando a tornare a casa è stata investita. Le avevano ferito una zampetta e non riusciva più a camminare.

Non sapendo cosa fare, la cucciola ha deciso di fermarsi in un punto e di aspettare. Molte persone le sono passate davanti, ma a causa della sua grandezza, nessuno si è mai fermato per aiutarla. I volontari di DAR Animal Rescue, appena sono venuti a conoscenza della sua storia sono andati subito sul posto per salvarla.

Non poteva camminare per il dolore e per questo, sia per farla salire in auto, che per portarla dal veterinario, hanno dovuto prenderla in braccio. Il medico ha scoperto che nonostante tutto stava bene, ma che doveva solo curare la sua zampa. Ecco il video del suo salvataggio di seguito:

Subito dopo i volontari l’hanno portata nel loro rifugio. Markella non riusciva proprio ad aprirsi, poiché voleva tornare con la sua vecchia famiglia. Dopo poche settimane, altre persone del Regno Unito si sono fatte avanti per adottarla ed i ragazzi hanno deciso di organizzare subito un incontro.

Da quel giorno la cucciola, vive con i suoi nuovi amici umani, che non la abbandoneranno mai più. Siamo molto felici che questa dolce cagnolina abbia avuto il lieto fine che merita ogni animale…

Se vi è piaciuto questo articolo, potete leggere anche: La storia di Patsy, i cani va salvato il suo gregge dall’incendio australiano