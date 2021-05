La natura è capace di regalarci emozioni davvero incredibili. Chi ama gli animali rimane spesso ammaliato quando viene a conoscenza di alcune capacità che hanno questi esseri. Alcune persone si sono trovate nel posto giusto e al momento giusto per vedere un gesto atletico incredibile di una meravigliosa lince.

L’episodio è avvenuto negli Stai Uniti, più precisamente vicino alle rive di un fiume a Pecan Island, nello Stato della Louisiana, ed ha lasciato tutti i presenti a bocca aperta.

Sapete che alcuni animali sono in grado di compiere delle gesta e hanno delle capacità che vanno apparentemente contro ogni legge della natura? Lo scarabeo, ad esempio, è in grado di sollevare un peso di 1.000 volte superiore al suo. È come se un uomo di 70 chili sollevasse 10 elefanti contemporaneamente.

Altri animali capaci di fare cose fuori da ogni logica, sono i felini. Questi animali sono famosissimi per le loro doti di agilità incredibile. I gatti ad esempio, quando cadono, hanno una velocità di riflesso e delle caratteristiche fisiche che gli permettono di ruotare su se stessi e di cadere sempre in piedi.

Il video della Lince diventa virale sul web

L’animale protagonista del video di oggi è proprio un felino. Più precisamente uno splendido esemplare di Lince selvatica.

Probabilmente stava cacciando degli uccelli che svolazzavano sul letto del fiume. Mentre cercava di capire quale sarebbe stato il momento e l’appostamento giusto per sferrare il suo attacco, l’animale si è ritrovato su dei tralicci di legno che sbucavano dall’acqua.

Camminando di soppiatto, si è ritrovato davanti ad una voragine, sotto la quale c’era l’acqua. A diversi metri di distanza, c’era un altro traliccio di legno.

Nel video si vede l’animale che punta il suo obiettivo, carica il peso sulle zampe e compie un salto incredibilmente lungo. Con grande stupore di tutti i presenti, che pensavano fosse troppo lontano, la lince è riuscita incredibilmente e con estrema facilità a saltare dall’altro lato, continuando così la sua caccia.

Uno dei presenti è stato così scaltro da immortalare la scena con uno smartphone. Il video, pubblicato poi su internet, ha raggiunto in pochissimo tempo un numero incredibile di visualizzazioni.