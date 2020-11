Scegliere i giochi per i cuccioli di Golden Retriever, nel tentativo di calmarli un po’ non è facile? Lo sa bene questa mamma a quattro zampe, che tenta in tutti i modi di trovare un modo per aiutare i suoi piccolini. Il video della cagnolina sta letteralmente facendo il giro dei social network. Diventando virale.

Questa storia ci arriva da Zhengzhou, in Cina, dove Yami, una bellissima Golden Retriever, si è trovata in casa, forse per la prima volta, con i suoi cuccioli. E non riusciva a calmarli in alcun modo.

La scena è stata ripresa dalla videocamera di sorveglianza montata all’interno dell’abitazione. E che dimostra che anche nel regno animale spesso le mamme cercano di fare tutto quello che possono per riuscire a confortare dei poveri cuccioli in lacrime.

I cuccioli di Yami sono nati primi di ottobre. Mamma e figli erano in casa da soli. I piccoli piangevano e Yami non sapeva cosa fare.

Così d’istinto, come forse aveva visto fare ai suoi proprietari umani, che si prendono cura di lei e dei suoi cuccioli, è andata alla ricerca di giocattoli per calmarli in qualche modo.

Dopo aver preso i giochi con la bocca e averli sistemati di fianco ai cuccioli per calmarli, anche la mamma si mette vicino a loro, accarezzandoli con il muso.

Un gesto che ha sorpreso i suoi proprietari quando hanno rivisto il video. Decidendo di condividerlo subito sui social.

I giochi per cuccioli presi dalla mamma per calmarli: il video fa il giro del web

I proprietari hanno condiviso il video su una versione cinese di TikTok – Douyin. In migliaia lo hanno visto e poi lo hanno condiviso anche su altre piattaforme di social media.

Non è incredibile?