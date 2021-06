La piccola Jaylyn ha aperto un chiosco di limonate in onore del suo cucciolo scomparso

Il cuore dei bambini salverà il mondo! Ci sentiamo in dovere di iniziare a raccontare questa storia con questa frase, perché secondo noi è quella che davvero la rappresenta di più. La protagonista è una bambina dolcissima di nome Jaylyn. La bimba, di soli 6 anni, è nata e cresciuta al fianco di un cucciolo di nome Dexter, con il quale aveva stretto un legame davvero eccezionale. Purtroppo, il cagnolino è recentemente scomparso e questo ha causato molto dolore alla piccola Jay.

Quando un cane fa parte di una famiglia, le persone con cui si lega di più sono sempre i bambini. Con loro, oltre che una forte amicizia, sentono di avere un senso di protezione fuori dal comune.

Dexter è stato al fianco di Jaylyn per tutti i 6 anni della sua vita. Purtroppo, ultimamente il cucciolo ha attraversato il ponte dell’arcobaleno e questo ha gettato nello sconforto il cuore della dolce bambina di 6 anni.

Per onorare il suo amico a quattro zampe ed il suo ricordo, la bimba ha deciso di compiere un gesto davvero ammirevole. Qualcosa che nemmeno gli adulti sarebbero stati in grado di fare.

Jaylyn apre un chiosco di limonate in onore di Dexter

Quando la vita ti da dei limoni, tu fai una limonata! Chissà se Jaylyn ha pensato a questo detto nel momento in cui le è venuta l’idea!?

Tutto consisteva nel procurarsi dei limoni e un piccolo stand, per poi vendere delle limonate sul vialetto di casa sua. I proventi ricavati dalla vendita della bibita, sarebbero poi stati devoluti nel rifugio per animali del quartiere.

Quando i genitori di Jay hanno ascoltato l’idea della loro bambina, si sono subito mostrati entusiasti e l’hanno aiutata ad allestire tutto e a procurarsi tutto il materiale necessario.

I genitori di Jaylyn hanno anche fatto molta pubblicità sui social network e il successo dell’iniziativa è stato davvero sbalorditivo. In una sola giornata, la bimba è riuscita a raccogliere più di mille dollari. Denaro che però la bambina non ha donato subito, visto che alcune persone che non hanno potuto presenziare quel giorno, le hanno chiesto di attenderli perché volevano a tutti i costi contribuire alla causa.

