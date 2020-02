La misteriosa scomparsa del piccolo Tylee e della sorellina La misteriosa scomparsa del piccolo Tylee e della sorellina, dopo che la madre ha riportato indietro Bailey

Una vicenda che sta tenendo tutti con il fiato sospeso è accaduta nei giorni scorsi, dove una donna, dopo un lungo periodo di addestramento ha deciso di restituire il cane di servizio di suo figlio, chiamato Bailey. Sin da subito i due hanno instaurato un rapporto speciale.

Il piccolo Tylee Ryan, è affetto da autismo e quando hanno adottato il cagnolino, per lui è cambiato tutto poiché ha iniziato a fare i miglioramenti che tutti speravano e la sua vita sembrava essere cambiata del tutto.

La madre del bimbo però, solamente pochi giorni dopo, ha deciso di riportare indietro Bailey e questo ovviamente, ha spezzato il cuore del figlio.

Durante questo periodo, è accaduto qualcosa di ancora più tragico, che sta tenendo tutti con il fiato sospeso. Tylee e la sorella JJ Vallow, di sette anni sono spariti nel nulla ed ora gli inquirenti stanno facendo il possibile per trovarli, sani e salvi.

Una vicenda che ha davvero dell’incredibile e soprattutto che sta lasciato tutti con il cuore spezzato per ciò che è accaduto e per i risultati delle indagini, che non arrivano.

Il bimbo sin da subito ha instaurato un legame speciale con il cane, proprio come la sorella ed entrambi, quando hanno saputo le intenzioni della madre, erano molto tristi. Volevano avere Bailey nelle loro vite.

Poco dopo, però, sono spariti nel nulla e la denuncia alle forze dell’ordine è partita immediatamente, anche se, per il momento non ci sono stati i risultati che tutti speravano. Ecco il video dell’accaduto di seguito:

La madre sta cercando di collaborare con i poliziotti per ritrovare i figli. L’unica cosa certa per gli agenti è che devono lavorare ancora molto per scoprire la verità e per trovare i bimbi.

Una vicenda terribile, che sta tenendo tutti con il fiato sospeso. Ci saranno ulteriori aggiornamenti.

