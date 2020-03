La misteriosa scomparsa della piccola Leia La misteriosa scomparsa della piccola Leia, che ha sconvolto tutta la famiglia

Rachel Colangelo e tutta la sua famiglia, hanno sempre avuto un amore profondo per gli animali ed infatti in casa hanno diversi cuccioli. Tra questi c’è anche Leia, un incrocio con un chihuahua. È il cane di servizio di sua figlia, che ha diverse problematiche.

Le due sono diventate praticamente inseparabili e tutti ne sono rimasti a bocca aperta. Tutta la famiglia ne era soddisfatta e poterle vedere era bellissimo.

Poche settimane fa, però è accaduto qualcosa di molto tragico che ha spezzato i cuori di tutti. Era un giorno come gli altri per Rachel, che aveva lasciato i suoi cani in giardino e stava facendo le sue faccende domestiche.

In giro non era accaduto nulla di strano, ma quando è uscita per farli rientrare ha fatto una scoperta terribile, che le ha spezzato il cuore.

Davanti la porta della casa c’era uno dei suoi cani, con gli occhi terrorizzati, che non riusciva a smettere di tremare. La donna ha iniziato a cercare la piccola Leia, ma di lei non c’erano tracce.

Ha girato per tutta l’abitazione, per il giardino e per tutto il quartiere, ma nessuno aveva notizie sulla dolce cucciola. E’ stato un momento molto difficile per tutti.

Subito dopo Rachel, ha capito cosa era accaduto. Un ladro ha aspettato che lei rientrasse in casa e quando i piccoli erano fuori a giocare, è entrato nella recinzione tramite un cancello ed ha rubato la cucciola.

La famiglia ora sta facendo il possibile per riuscire a ritrovarla. Hanno tappezzato la città di cartelli ed hanno anche deciso di offrire una ricompensa di sette cento dollari a chiunque abbia notizie sulla piccola Leia.

Per tutti questo è un momento molto difficile, ma sperano di riuscire a ritrovare la loro cucciola, per il suo bene e per quello della figlia, che è distrutta per questa situazione.

