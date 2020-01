La misteriosa scomparsa della piccola Maddie La misteriosa scomparsa della piccola Maddie, che ha sconvolto tutto il quartiere ed i suoi amici umani..

Maddie è una dolce bulldog francese, che ha sempre vissuto con i suoi amati amici umani, da quando aveva pochi mesi. Loro sono molto legati a lei ed infatti ora sono distrutti per ciò che è accaduto. Ancora adesso non riescono a capire come sia potuto accadere ed hanno deciso di offrire anche una ricompensa a chiunque possa aiutarli.

In base alle informazioni che sono state rese pubbliche negli ultimi giorni, la dolce cagnolina era a casa, quando Ben Guilherme, il suo amico umano, ha deciso di farla uscire in giardino.

Il ragazzo voleva farla giocare e farle fare i suoi bisogni. Però, è proprio in quel momento in cui è accaduta tutta la tragedia, che li ha sconvolti.

L’uomo è rientrato in casa per pochi secondi, ma quando è tornato fuori per far rientrare Maddie, non l’ha più trovata. Ha cercato in giro per tutto il quartiere, ma di lei nessuno ha mai avuto notizie.

Ormai sono passati diversi giorni da questa misteriosa scomparsa e tutti sin da subito, hanno pensato che la cucciola sia stata rubata da qualche malvivente, che stava solo aspettando di trovare la piccola da sola.

Ben ha sporto denuncia alla polizia, ma le notizie che ha avuto sono state davvero drammatiche. Gli agenti lo hanno informato che nell’ultimo mese sono già spariti tre bulldog francesi nella città.

La famiglia è disperata e non sa proprio come fare per riuscire a riabbracciare la dolce cagnolina. Per questo hanno deciso di offrire una ricompensa a chiunque abbia notizie su di lei o sulle persone che l’hanno portata via. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Una vicenda davvero triste, che ha sconvolto l’intera comunità ed il quartiere. In molti vogliono provare ad aiutare la famiglia, ma per il momento nessuno ha notizie su ciò che è accaduto.

Tutti noi, speriamo che Ben riesca a riabbracciare la piccola Maddie, il prima possibile.

Potete leggere anche: Red il cane scomparso dopo il grave incidente con la famiglia