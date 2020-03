La misteriosa scomparsa di Jasper La misteriosa scomparsa di Jasper, rubato nel rifugio

Jasper è un dolce cagnolino, che è stato trovato recentemente dai volontari di Animal Rescue League a Providence. Stava ricevendo tutte le cure di cui aveva bisogno per tornare ad essere sano ed in salute, affinché potesse trovare una famiglia amorevole, disposta ad adottarlo.

Proprio durante questo periodo, è accaduto qualcosa di molto drammatico, che ha sconvolto tutto lo staff del posto. Nessuno riesce a capire come sia potuto accadere.

Era una mattina come le altre per i volontari, che dopo essere andati nella struttura, hanno iniziato a fare il giro di controllo, per dare il cibo e l’acqua a tutti i cuccioli.

E’ proprio in quel momento, che hanno fatto la terribile scoperta. Jasper non era più nel suo box. Hanno iniziato a cercarlo in giro, ma di lui non c’erano tracce.

Uno dei volontari, poco dopo, ha scoperto che c’era qualcosa di strano in una rete ed alla fine, hanno capito che nella notte era entrato qualcuno ed avevano rubato il cucciolo.

E’ stata una scoperta terribile, che ha sconvolto tutti. Nessuno ancora oggi riesce a capire il motivo dietro questo gesto. Stanno facendo molti annunci per riuscire a trovarlo di nuovo, poiché ha bisogno di diverse cure mediche per riuscire a guarire del tutto.

Jasper era un randagio, ma nonostante ciò che ha subito, ha sempre avuto fiducia negli esseri umani. E’ molto dolce e gentile. In più ha una ferita, che è stata suturata con dei punti sulla schiena.

Sul posto è intervenuta anche la polizia, che ora sta aiutando i volontari a trovarlo. Vogliono scoprire la verità dietro questa tragica vicenda, che ha scioccato i volontari, ma anche tutta la comunità.

Speriamo che questo cagnolino venga ritrovato il prima possibile e che possa trovare la famiglia perfetta per lui, molto presto. Una storia assurda, che ha spezzato i cuori di tutti.

