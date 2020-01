La nuova passione di Secret La nuova passione di Secret che ha fatto impazzire il mondo del web

Secret è una dolcissima femmina di pastore australiano, che è diventata una vera e propria star del web negli ultimi giorni. La sua amica umana, Mary, ha pubblicato una sua clip, che è diventata virale in poche ore. Tutti sono rimasti a bocca aperta dalla sua nuova passione.

Questa dolce cagnolina di tre anni, è stata adottata dalla sua famiglia, quando era solamente una cucciola e tutti loro, sin da subito, hanno instaurato un legame speciale con lei.

I pastori australiani sono molto famosi per le loro abilità in tutte le attività sportive ed infatti, anche Secret è proprio come tutti gli altri fratellini a quattro zampe.

La neve non è divertente solo per i bambini, ma può esserlo anche per i cani. Questa dolce cagnolina, infatti, ha trovato la sua nuova passione e vederla è davvero incredibile.

Mary, la sua amica umana, le ha comprato uno slittino e le ha mostrato ciò che poteva fare con quell’oggetto e con la discesa che c’è fuori la loro abitazione.

Da quel preciso momento, Secret non ha mai smesso di scendere con il suo nuovo amato giocattolo. La ragazza ha deciso di pubblicare il suo filmato sul web ed è diventato virale poche ore dopo. Vedere la cagnolina, è stato davvero incredibile.

La piccola a quattro zampe, ama essere indipendente, per questo la mattina quando sa che può uscire prende il suo slittino ed inizia a salire nella stradina vicino l’abitazione. Poco dopo si mette sul gioco e scende per tutta la discesa. Ecco il video di ciò che fa di seguito:

Secret da quando ha scoperto questa sua nuova passione, non la lascia più. Mary ha raccontato infatti che fino a quando non si fa notte, lei non rientra più in casa.

Queste storie ci fanno davvero sorridere e poterne parlare, per noi è meraviglioso. Fate conoscere il nuovo gioco di questa cucciola, anche ai vostri amici, condividete!

