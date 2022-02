La storia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi è davvero bellissima, perché ci dimostra che una seconda possibilità può arrivare per tutti. Il protagonista è un dolcissimo cane chiamato Travolta, che purtroppo ha vissuto dei giorni davvero tristi.

CREDIT: FACEBOOK

Vicende simili sono davvero bellissime da poter raccontare perché ci dimostrano che non esiste solo la crudeltà umana. Ci sono ancora persone dal cuore enorme.

Questo piccolo a quattro zampe è stato trovato abbandonato da un autista Uber, sul ciglio di una strada nella città di Kentucky. Era solo, triste e molto magro. Non aveva nemmeno la forza di muoversi.

L’uomo non voleva lasciarlo in quello stato. Per questo dopo averlo fatto salire sulla sua auto, lo ha portato nel rifugio del posto chiamato Kentuchy Humane Society.

CREDIT: FACEBOOK

La veterinaria Emily Bewley lo ha sottoposto tempestivamente ad un’accurata visita, ma le condizioni del cane erano molto gravi. Purtroppo aveva piaghe da decubito infette su tutto il corpo. Pesava la metà del peso di cui aveva bisogno.

Inoltre, viste le cattiverie che aveva subito, il piccolo Travolta non aveva molta fiducia negli esseri umani. Era spaventato anche dai suoi fratellini a quattro zampe. Tutti credevano che non avrebbe passato la notte.

La bellissima adozione del piccolo Travolta

La dottoressa Bewley la mattina successiva, quando ha capito che aveva passato il momento critico, ha deciso di portarlo a casa con sé. Non voleva lasciarlo nel rifugio, poiché sapeva che quel posto non lo avrebbe aiutato a riprendersi.

Il cucciolo in pochi giorni ha riconquistato la forza necessaria ed è tornato anche ad essere felice. Con la donna ha instaurato un bellissimo legame.

CREDIT: FACEBOOK

Infatti nel giorno di San Valentino Emily ha voluto informare tutti che Travolta non cercava la sua casa per sempre, perché l’aveva già trovata. La veterinaria ha deciso di adottarlo ed in poche settimane sono diventati inseparabili. Tutta la famiglia è al settimo cielo per come si è conclusa questa storia.