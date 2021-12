Non potendolo portare con lei sull'aereo, la sua proprietaria l'ha abbandonato in aeroporto: la storia del povero cagnolino Bama

La storia che vogliamo raccontarvi oggi ha davvero dell’assurdo. Parla di una donna di Tampa, riconosciuta poi con il nome di Elizabeth, che ha abbandonato il suo cucciolo Bama all’aeroporto. Lo ha fatto pur di non pagare le tasse dovute per il trasporto di cani sull’aereo che l’avrebbe poi portata a Miami. Fortunatamente le telecamere di sorveglianza l’hanno ripresa e lei è stata denunciata.

Non è una cosa insolita vedere delle persone salire su un aereo con il proprio cagnolino di piccola taglia. La cosa si può fare tranquillamente, ma come per tutto, ci sono delle regole da rispettare.

Per portare un cane su un aereo, c’è bisogno che il cucciolo abbia tutti i vaccini dovuti e che sia pagato un biglietto apposta per lui.

Evidentemente questa donna di nome Elizabeth non era a conoscenza di tutte queste leggi, quindi si è presentata alla postazione di imbarco dell’aeroporto di Tampa con il suo cane anziano e ha preteso di imbarcarlo con lei.

Naturalmente il personale della compagnia aerea non glielo ha permesso e, in quel momento, la donna ha deciso di fare la cosa peggiore che potesse fare. Ha lasciato andare il guinzaglio del cagnolino nella zona mista ed è corsa via sull’aereo, abbandonandolo a se stesso.

Uno degli agenti di vigilanza ha trovato il cagnolino vagare da solo nell’aeroporto ed ha contattato subito la VIP Rescue, l’associazione di salvataggio animali del posto.

La nuova vita di Bama

La volontaria Corinn Smith ha prelevato il povero Bama e lo ha portato dal veterinario, dove è emerso che quel cucciolo stava molto male. Era sporco, aveva il pelo arruffato, i denti marci e un tumore alla schiena. In quel momento, Corinn ha pensato che sia stato meglio che quella donna l’avesse abbandonato.

Smith e tutto il personale del rifugio hanno curato il cagnolino per settimane. Alla fine, la volontaria ha deciso addirittura di adottarlo e di portarlo a casa sua per sempre.

Grazie al microchip e alle immagini delle telecamere dell’aeroporto, le autorità hanno rintracciato la donna responsabile di questo gesto meschino. La signora Elizabeth ora dovrà pagare per i suoi reati di maltrattamento e abbandono di animali.