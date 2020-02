La nuova vita di Bandit La nuova possibilità di Bandit, arrivata grazie al progetto per i detenuti..

Da poco tempo, è stato avviato un programma, chiamato Gwinnett County Jail Dogs, in cui i detenuti di un carcere, possono aiutare i cani con difficoltà a recuperare la loro personalità e a trovare una seconda possibilità di vita. Uno di questi, è proprio Bandit, un cucciolo nato con una disabilità.

La sua storia ha fatto il giro del web e tutti sono rimasti stupiti dal lavoro che questi ragazzi hanno fatto per lui. Vederlo oggi, è davvero meraviglioso.

I detenuti hanno aiutato il cucciolo ad essere più sicuro di se stesso ed in più, con una sedia a rotelle costruita appositamente per lui, ha trovato una nuova possibilità di vita.

Questo programma oltre ad aver aiutato molti uomini nel loro percorso nel carcere, ha aiutato anche molti cani a trovare delle famiglie e a risolvere tutte le loro problematiche.

Grazie a quest’iniziativa, Bandit è riuscito a riprendersi in pochissimo tempo ed infatti, ha tirato fuori anche la sua personalità dolce e vivace. Tutti ne sono rimasti stupiti.

Poco dopo, i detenuti hanno fatto richiesta per adottarlo, ma il permesso non è mai arrivato. Bandit alla fine, ha trovato un nuovo amico umano, con cui, sin da subito, ha instaurato un legame speciale.

Darryl Rider, soffre anche lui di una rara disabilità ed è paralizzato dalla vita in giù, proprio come il dolce cagnolino. Infatti si sono trovati immediatamente e sembrano perfetti per stare insieme. Ecco il video della storia di seguito:

Bandit è felice e soddisfatto della sua nuova vita e molto spesso, va anche a trovare i suoi amici detenuti, che hanno fatto di tutto per aiutarlo nel suo percorso.

Ogni cane dovrebbe avere una seconda possibilità di vita, nonostante le difficoltà e questa storia ne è la dimostrazione. Adottate i cani bisognosi!

