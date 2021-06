Gli agenti di polizia di Nantwich hanno voluto condividere sui social ciò che è accaduto pochi giorni fa. Hanno arrestato una famiglia, dopo che hanno trovato nella loro abitazione Denzel e Welly, i due labrador rubati. Per fortuna i cuccioli stanno bene ed hanno avuto la possibilità di riabbracciare i loro amici umani.

CREDIT: INSTAGRAM

Una vicenda drammatica, che ovviamente ha fatto presto il giro del web. Tante persone ora sono più tranquille, poiché i malviventi sono stati arrestati e i loro cani non sono più in pericolo.

La prima a raccontare il tutto è stata proprio Charlotte Robson, l’amica umana dei due cuccioli. Sul suo profilo Instagram, ha chiesto aiuto a tutta la comunità per riuscire a ritrovarli dopo la loro scomparsa.

Ha raccontato che era uscita con il marito per fare le loro solite commissioni. Erano andati in un supermercato della città per fare la spesa e fino a quel momento non avevano notato nulla di insolito.

CREDIT: INSTAGRAM

Tuttavia i due ragazzi, hanno fatto la terribile scoperta appena sono tornati. Denzel e Welly erano scomparsi e nessuno aveva notizie su di loro. Hanno anche provato a cercarli per il quartiere, ma era come se fossero spariti nel nulla.

Charlotte ed il marito dopo aver pubblicato diversi appelli sul web, hanno deciso di sporgere denuncia alla polizia. Il loro scopo era proprio quello di riuscire a vedere i filmati di sorveglianza del supermercato, per trovare i responsabili di tale crudeltà.

Ritrovati Denzel e Welly: gli arresti

Gli agenti di polizia sono riusciti a ritrovarli nel giro di poche settimane. Dai video delle telecamere hanno scoperto che erano stati rubati da una coppia e sono riusciti a leggere anche la targa del loro veicolo.

Le forze dell’ordine hanno trovato i due cuccioli nell’abitazione e per fortuna erano in buone condizioni. Hanno anche arrestato quelle persone con l’accusa di furto e di maltrattamenti nei confronti degli animali.

CREDIT: INSTAGRAM

Charlotte ed il marito ora sono al settimo cielo, poiché nonostante il grande spavento, hanno avuto la possibilità di riabbracciare i loro amati amici a quattro zampe.