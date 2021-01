Agenti di polizia trovano 7 piccoli chihuahua chiusi in alcune gabbie: erano in condizioni disperate

Alcuni agenti di polizia tramite una segnalazione hanno trovato 7 piccoli chihuahua in condizioni disperate, all’interno di un’abitazione. Ovviamente quella che doveva essere la loro amica umana, è stata denunciata. Molto presto pagherà per tutte le crudeltà e le cattiverie che questi cuccioli hanno subito.

Tutto è iniziato pochi mesi fa. Una donna ha telefonato alle forze dell’ordine, per avvisare di ciò che accadeva vicino la casa.

Una signora del quartiere teneva nascosti sopra la sua soffitta alcuni cagnolini. Piangevano e si disperavano ogni giorno, poiché le loro condizioni di salute erano davvero drammatiche. Avevano bisogno di cure e soprattutto di amore per riprendersi.

Gli agenti hanno lavorato a lungo per ottenere un mandato e alla fine, grazie all’aiuto di un gruppo di volontari, hanno deciso di intervenire. Nel momento in cui sono entrati nella casa, si sono presto resi conto del cattivo odore.

Subito dopo sono saliti nella soffitta ed è proprio a quel punto che hanno fatto la tragica scoperta. C’erano 7 piccoli chihuahua chiusi all’interno di alcune gabbie. La loro pelliccia era rovinata. Inoltre, le loro unghie erano talmente lunghe, che si capiva che non erano mai usciti da quei box.

La signora ha raccontato agli agenti di averli trovati in strada e che si era affezionata a loro. Per questo non ha mai chiesto aiuto all’associazione del posto.

La guarigione dei 7 chihuahua

I volontari li hanno portati in fretta nel rifugio Ayres Animal Shelter. Prima della visita li hanno tosati e lavati, anche per capire meglio la loro situazione.

Il medico subito dopo, ha scoperto che per riuscire a farli guarire, avrebbe dovuto sottoporli a molte cure e trattamenti. Purtroppo il loro stato di salute era molto grave ed alcuni erano anche in pericolo di vita.

Ovviamente la donna che li teneva in quelle condizioni, è stata denunciata per maltrattamenti e crudeltà nei confronti degli animali. Molto presto dovrà andare davanti al Giudice per spiegare il motivo dietro le sue azioni. I ragazzi nel frattempo si stanno occupando dei cuccioli e stanno facendo di tutto per farli tornare a stare bene, con la speranza di poter trovare il lieto fine che tutti desiderano.