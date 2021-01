Una donna denuncia la presunta scomparsa del marito e viene smascherata da un cane intelligente

Questa è la storia di un cane intelligente che, grazie al suo intuito e al suo fiuto, ha permesso di smascherare una donna, aiutando la polizia in un caso delicato. Questa signora aveva denunciato la scomparsa del marito. O meglio, la presunta scomparsa. Ecco cos’era successo invece in quella famiglia.

Fonte Pixabay

Una donna identificata solo come Leda aveva sporto denuncia alla polizia. Il marito era scomparso nel nulla e lei non sapeva dove potesse essere finito. Per quattro anni gli agenti hanno cercato l’uomo, fino a quando un cane non ha capito cos’era successo.

Grazie a Bono, un cucciolo poliziotto e a una soffiata anonima, gli agenti hanno trovato il marito della signora. O meglio, hanno trovato il suo corpo ormai privo di vita. E la donna è stata ovviamente arrestata per omicidio e occultamento di cadavere.

Fonte YouTube TheYouPetTv

Questa storia ci arriva da Arroio do Sal, comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Sul, parte della mesoregione Metropolitana de Porto Alegre e della microregione di Osório.

Grazie a una segnalazione anonima, le autorità hanno raccolto delle prove e ottenuto un mandato per entrare nella casa della donna, dove il corpo dell’uomo era stato sepolto. Si prevede di completare le indagini entro 10 giorni.

Fonte Facebook CidadeAlertaRecord

Il cane intelligente ha fiutato il punto in cui la donna aveva sepolto l’uomo

L’uomo non era scomparso nel nulla. La moglie lo aveva ucciso nascondendo in casa il suo corpo. Bono, un labrador marrone che collabora con la polizia e anche con i vigili del fuoco, ha individuato il punto preciso dove erano presenti le sue ossa.

Fonte Facebook CidadeAlertaRecord

Sulle ossa dell’uomo gli agenti hanno condotto un esame, così da avere la prova certa del fatto che fossero del marito della donna.

CIDADE ALERTA: Mulher denuncia suposto sumiço do marido e é desmascarada por cão farejador Mulher denuncia suposto sumiço do marido e é desmascarada por cão farejador. A polícia encontrou o corpo com a ajuda do faro de Bono, um cãozinho detetive, e graças a uma denúncia anônima. Leda foi presa por assassinato e ocultação de cadáver. Veja a reportagem! Posted by Cidade Alerta on Monday, November 16, 2020 Fonte Facebook CidadeAlertaRecord

Nella borsa, oltre alle ossa dell’uomo anche una sega e una sega a mano, che gli agenti devono esaminare.