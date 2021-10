Non riuscirai a credere come può reagire il cucciolo

Secondo voi cosa farebbe un animale domestico di fronte al suo miglior amico che si trova in difficoltà? Una ragazza ha deciso di testare il suo adorato cucciolo. La proprietaria finge di soffocare di fronte al suo cane, mentre entrambi si trovano in casa. E la reazione del suo adorato cane peloso è semplicemente esilarante.

Fonte foto da video TikTok di thedeeckendogs

Haley Deecken è un’addestratrice di cani e proprietaria di un adorabile cucciolo a quattro zampe di nome Dunkin. Recentemente la ragazza ha deciso di testare le abilità di salvataggio del suo cane, mentre lei fingeva di avere un soffocamento.

Il video della performance del cucciolo ha avuto un successo davvero straordinario, dopo che il filmato è stato condiviso sul suo profilo TikTok. I cani sono molto fedeli ai loro cagnolini e Haley Deecken ha voluto fare una prova per capire come avrebbe reagito.

Nel video si può vedere Haley Deecken comodamente seduta sul pavimento della cucina. Quando a un certo punto la giovane donna inizia a tossire. Fa finta di soffocare e poi di perdere i sensi, tenendo sempre d’occhio il suo cane.

In pochissimi secondi il suo cucciolo si è avvicinato a lei per controllare se il proprietario stesse bene. Visto che Haley Deecken non aveva alcuna reazione, ha iniziato a tentare di muoverla un po’. Ma niente da fare, non aveva reazioni.

La proprietaria finge di soffocare e il cane come reagisce secondo te?

A un certo punto il cane ha stupito la donna. Ha preso un coltello per l’elsa e si è avvicinato alla donna. Quando lei ha visto quell’accessorio in bocca al suo cane subito ha avuto una reazione. Beh, era quello che lui voleva: si è rianimata, aveva funzionato!

Il video ha ottenuto oltre 17 milioni di visualizzazioni, 3,9 milioni di reazioni e migliaia di commenti.