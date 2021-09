La protagonista della storia che vogliamo raccontarvi oggi è una mamma cervo che ha scaldato il cuore dell’intero mondo del web. Hanna Burton era fuori dalla sua abitazione insieme al suo bambino di pochi mesi, quando quest’ultimo ha iniziato a piangere.

Credit: hannaburton-TikTok

Subito la donna lo ha preso in braccio per confortarlo, ma è rimasta stupita quando si è accorta che un’altra mamma si era precipitata in suo soccorso. Una femmina di cervo aveva sentito il disperato lamento del piccolo e, forse credendo che si trattasse del suo cucciolo, si era precipitata a confortarlo. Ma non appena ha visto Hanna con la creaturina in braccio, si è mostrata un po’ confusa.

La mamma cervo si è fermata ad osservare con attenzione la donna, cominciando a rendersi conto che aveva commesso un errore, che il bambino non era suo e che dopotutto non aveva bisogno del suo aiuto.

Ma per Hanna è stato dolcissimo vedere come un’altra mamma si era mostrata amorevole e premurosa dopo aver sentito il pianto di un piccolo indifeso.

Credit: hannaburton-TikTok

Ho sorriso e le ho spiegato che quello era il mio bambino. poi l’ho ringraziata, perché anche se il suo aiuto non era necessario, ero felice per la sua gentilezza. Una mamma è sempre una mamma, nonostante la diversità di specie. Sono certa che sia una madre meravigliosa per i suoi cuccioli.

Dopo quella bellissima esperienza, Hanna ha voluto raccontare l’accaduto sul web e la sua storia è diventata virale in tutto il mondo.

Credit: hannaburton-TikTok

Il video ripreso dalla stessa donna ha ottenuto un incredibile numero di visualizzazioni. La mamma non si aspettava un successo così grande, ma d’altronde come si fa a non emozionarsi davanti ad un episodio del genere? Gli animali sono davvero straordinari e hanno molto da insegnarci! Un cuore puro e in grado di dare tanto amore!

