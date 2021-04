La ragazza torna a casa dopo il servizio, ma il suo cane non la riconosce. Prova ad avvicinarsi a lui e… ecco cosa è successo

Il protagonista di questo bellissimo video, diventato virale sul web, è un pastore tedesco di nome Seiko. Quando aveva soltanto sei settimane di vita, è stato adottato da una ragazza di nome Bailey. Per diverso tempo, i due hanno condiviso ogni cosa ed istaurato un legame speciale. Poi un giorno, qualcosa è cambiato.

Credit: knox2613/YouTube

Bailey è dovuta partire per servire il suo spiegamento in Kuwait e si è ritrovata costretta a lasciare il suo amato amico a quattro zampe con i suoi genitori. Quando è tornata a casa, diverso tempo dopo, Seiko era ormai diventato grande e non aveva idea di chi fosse quella donna in casa sua.

Il video girato dalla madre e poi pubblicato sul web, mostra l’esatto momento in cui Bailey torna a casa, con indosso i suoi abiti militari.

Non appena Seiko la vede, non la riconosce. Si ferma vicino alla porta e rimane a fissare quella “sconosciuta” entrata in casa sua.

Credit: knox2613/YouTube

La giovane è delusa, si aspettava di essere accolta con tante feste. Poi comprende che il suo cagnolino era troppo piccolo e non era colpa sua se non si ricordava di lei. Prova ad allungare le mani per rassicurarlo, ed è proprio in quel momento che è accaduto qualcosa di magico.

Il video di Seiko

Inizialmente il cane abbaia contro la sconosciuta che vuole toccarlo, ma poi sente un odore familiare e la riconosce all’istante. Era davvero lei? Seiko ricordava il suo profumo e sapeva di doversi gettare tra le sue braccia.

Inizia a scodinzolare e non riesce a trattenere l’eccitazione. Corre perfino a prendere il suo giocattolo preferito e lo porta alla sua amica umana. Era ora di iniziare a recuperare tutto il tempo perduto! Una riunione meravigliosa che ha commosso migliaia di persone.

Credit: knox2613/YouTube

I cani non dimenticano le persone che hanno fatto loro del bene. Saiko ha riconosciuto un profumo rassicurante, che era rimasto da sempre dentro di lui.

Dopo la pubblicazione sul web, il video ha raggiunto un numero incredibile di visualizzazioni e si è rapidamente diffuso in ogni parte del mondo, attraverso i social network. Una scena che merita di essere vista!