La rara condizione che ha colpito Branson e Thanos La rara condizione che ha colpito Branson e Thanos, che ha lasciato a bocca aperta tutta la famiglia

Branson Figueroa lo scorso ottobre, a due anni, è stato costretto a subire un intervento molto complicato alla testa. Questo perché il suo cranio si è era bloccato, prima della crescita del cervello. Una condizione molto rara. I suoi genitori, subito dopo, hanno deciso di fargli un regalo speciale. Hanno adottato un cane, chiamato Thanos.

I due sin da subito hanno instaurato un rapporto indescrivibile, che ha colpito tutta la famiglia. Nessuno riusciva a crederci, poiché non era mai capitato a nessuno di loro.

L’intervento che ha subito il bimbo non è stato affatto semplice, ma per fortuna è andato alla grande ed il tutto si è concluso nel migliore dei modi.

I suoi genitori, quando hanno saputo che potevano portarlo a casa, hanno deciso di presentargli il piccolo Thanos e tra loro, è stato praticamente amore a prima vista.

Pochi mesi dopo, però, è accaduto qualcosa di molto strano, che ha sconvolto la giovane coppia. Hanno notato che il cucciolo non stava molto bene ed hanno deciso di portarlo dal veterinario.

Il medico lo ha sottoposto subito ad una visita molto accurata e dopo diverse analisi, è venuto fuori che il piccolo Thanos era Idrocefalo: accumulo di liquido che può causare gravi danni al cervello. I veterinari lo stanno sottoponendo ancora ad alcuni test, ma a breve dovrà essere operato.

Questo intervento, è molto simile a quello che ha subito Branson ed infatti, la mamma in un’intervista ha dichiarato: “Credo che Dio metta tutto nella nostra vita per una ragione. Non c’erano possibilità che il cane potesse soffrire di una patologia simile a quella di nostro figlio!” Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Il piccolo Thanos a breve dovrà essere operato e tutta la sua famiglia, prega affinché il tutto si concluda per il meglio, proprio come è accaduto al suo piccolo amico umano.

Una storia incredibile, che ci ha colpito. Buona fortuna piccolo…

