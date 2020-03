La rara condizione che ha colpito Olive La rara condizione che ha colpito Olive, che l'ha paralizzata dalla collo in giù

Olive è una dolce cagnolina, che nella vita ha sempre avuto tutto. Ha trovato un amico umano, che da quando ha deciso di portarla a casa con sé, le ha sempre dato tutto ciò che desiderava. Hanno instaurato un rapporto speciale e vederli era bellissimo per la famiglia.

Un giorno di febbraio, però, è accaduto qualcosa di molto strano che ha cambiato per sempre la vita dei due. Nessuno l’avrebbe mai potuto immaginare.

Erano usciti per andare al parco e la piccola Olive stava giocando e correva da una parte all’altra. Quando all’improvviso, ha iniziato a piangere e non riusciva più a camminare.

Il suo amico umano, l’ha portata dal veterinario ed il medico, inizialmente credeva che non fosse nulla di grave. Con il passare dei giorni, la situazione della cagnolina, non è mai migliorata.

Anzi, peggiorava sempre di più, fino a quando non è rimasta completamente paralizzata, dal collo in giù. Il suo amico umano, non aveva intenzione di mollare. Infatti, ha deciso di portarla in un ospedale con degli specialisti.

I medici, nei primi giorni, non riuscivano a capire. Però, poco dopo l’hanno sottoposta ad una terapia diversa ed i miglioramenti sono iniziati ad arrivare. La cucciola è riuscita a camminare di nuovo con l’aiuto di una sedia a rotelle.

Alla fine, dopo diverse settimane, la piccola Olive è tornata a stare bene, a correre ed a camminare. Il suo amico umano non aveva intenzione di mollare ed infatti poco dopo, è riuscito nel suo obiettivo. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Il motivo di ciò che è accaduto a questa cagnolina, non è mai stato capito, ma i medici hanno fatto il possibile per riuscire ad aiutarla e poco dopo, sono riusciti a farlo.

