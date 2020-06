La reazione del cane quando la mamma gli ha fatto credere di essere invisibile La mamma gli fa credere di essere invisibile, ecco come reagisce questo cucciolo di cane

Oggi vi raccontiamo la divertentissima storia di un povero cucciolo di cane al quale è stato giocato uno scherzo che lo ha spiazzato. La sua mamma, per un po’ di tempo, gli ha fatto credere di essere totalmente invisibile. Secondo voi come l’ha presa il piccoletto?

Chico è un adorabile cucciolo che si sente un po’ disorientato quando la mamma non riesce a trovarlo. Eppure lui è proprio lì di fronte. E Chico che è abituato a essere il tesorino della famiglia, non riesce proprio a capire cosa stia accadendo.

La sua mamma umana è stata bravissima a fargli credere che fosse invisibile e la reazione dell’animale domestico è decisamente incredibile. Proprio non riusciva a credere che lei non riuscisse a vederlo: era lì!

La mamma ha smesso di prestare attenzione a Chico per qualche istante. Ma di sicuro lui avrà pensato che fossero attimi eterni: non riusciva a capire perché lei fosse indifferente alla sua presenza e correva da una parte all’altra per farsi notare.

La donna stava solo giocando uno scherzo al suo cagnolino, facendo finta che fosse diventato invisibile. È stato anche realizzato un video che è stato pubblicato sui social network, che è stato commentato e condiviso moltissime volte.

Le immagini del video mostrano il cane decisamente perplesso. Chico non riesce proprio a capire perché il mondo non stia girando intorno a lui. Il cane si sforza, abbaia, corre dietro alla sua proprietaria, cerca di farsi vedere, ma lei sembra diventata cieca. O peggio, è Chico a essere diventato invisibile.

Chico è abituato a ricevere le attenzioni di tutti e non appena la mamma umana ha deciso di ignorarlo, lui si sente decisamente confuso. La donna è riuscita a fingere alla perfezione, facendo finta che non fosse nella stanza e cercandolo drammaticamente sotto il letto, dietro i mobili, in tutta la stanza. Fortunatamente, non passò molto tempo prima che il cane miracolosamente “riapparisse”|