Il video di Staffie: ecco cosa fa il cane quando capisce che è l’ora della passeggiata Staffie, il cane felice di uscire per la sua passeggiata: il video pubblicato dalla sua proprietaria

Il protagonista di questo bellissimo video, è un cane di nome Staffie, che vive con la sua amata mamma umana in Finlandia. Le sue immagini hanno fatto il giro del mondo, conquistando migliaia di cuori. La sua proprietaria ha deciso di mostrare cosa fa Staffie quando capisce che ora della passeggiata!

Ecco di seguito, il simpaticissimo video:

Non c’è nulla che possa rendere più felice Staffie, di una passeggiata insieme alla persona che più ama al mondo! Il cane non si preoccupa del tempo che fa fuori, se è caldo, se è freddo, se piove, l’importante è uscire!

Come avete visto dalle immagini del video, non appena il cagnolone capisce che è ora della passeggiata, prende il guinzaglio e lo porta la sua padrona e poi inizia a guardarla, come se volesse dirle “forza mettimelo”, “cosa aspetti”, “andiamo”…

Dopo la pubblicazione sui social network e sulle diverse piattaforme, il video è diventato virale nel giro di pochi giorni, diffondendosi in ogni parte del mondo.

Ci sono persone che continuano ad affermare che gli animali non hanno sentimenti, che gli animali non capiscono e non sono in grado di farsi capire, ma oggi Staffie ci ha dimostrato il contrario!

Gli animali sanno esattamente cosa diciamo quando parliamo con loro, ci capiscono, così come capiscono quando abbiamo qualcosa che non va, quando siamo tristi e quando siamo felici. Un cane riesce a dimostrarci il sostegno e l’affetto nei momenti più cupi.

Sono migliaia i video sul web in grado di rallegrare la giornata di chiunque. Il merito di questo, oggi, va proprio a Staffie e alla sua mamma umana!

Anche i vostri amici a quattro zampe amano le passeggiate? E soprattutto amano portarvi il guinzaglio? Siamo certi che in molti lo fanno!