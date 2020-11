Secondo voi, un cucciolo che ha appena perso il suo amato fratello, come potrebbe reagire di fronte a un dipinto o a una foto che lo ritrae ancora in vita. Ovviamente in un modo che ha commosso tutti. La reazione del fratello canino davanti al ritratto del cane morto è davvero straziante.

Fonte Facebook libby.francesdavey

Questa è la storia di un cucciolo di nome Smiff, volato troppo presto sul ponte dell’arcobaleno. E di suo fratello Frank, al quale manca ogni giorno. Nessuno lo dimenticherà mai.

Libby Davey, la proprietaria di Smiff, ha voluto ricordare il cane volato in cielo non solo con un post su Facebook, in cui ha pubblicano una splendida foto in cui il cucciolo corre libero e felice in riva al mare, sul bagnasciuga.

Fonte Pixabay

Partendo da un’immagine davvero molto dolce, Libby Davey ha pensato di commissionarie un dipinto da appendere a casa sua. Così da ricordare per sempre Smiff.

Libby Davey non avrebbe mai immaginato che appendere quel quadro sarebbe stato così significativo non solo per lei, ma anche per Frank, il fratello canino di Smiff.

Quando il ritratto è arrivato, la ragazza lo ha appeso in casa. E Frank ha avuto una reazione davvero toccante. Che ha fatto commuovere tutti i presenti. E tutti coloro che hanno visto il video che ritrae il momento in cui Frank si accorge di avere di fronte un ritratto di Smiff.

Come reagisce Frank nel vedere il ritratto del cane morto, suo fratello Smiff

Vedendo Smiff, Frank si è messo a scodinzolare a più non posso, avvicinandosi al ritratto, salendo sul divano. Lo annusa e non si capacita di come suo fratello non c’è più. È solo un ritratto ora, ma nel suo cuore ci sarà sempre.

I done a painting for a lady who’s dog recently died. this is his brother how amazing & sad Posted by Tina Muir on Sunday, November 1, 2020 Fonte Facebook libby.francesdavey

Di sicuro Frank ha riconosciuto Smiff. E penserà così a lui ogni giorno in attesa di tornare a giocare insieme sul ponte dell’arcobaleno.