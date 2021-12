Negli ultimi giorni il gatto Cloppy è diventato davvero famoso sui social, dopo che la sua amica umana ha condiviso alcune sue foto che sono diventate presto virali. Era inorridito nel vederla uscire da una strana scatola di cartone e il suo sguardo ha stupito tutti.

CREDIT: INSTAGRAM

Vedere cosa è accaduto in quella casa, è davvero esilarante. Ovviamente non è una cosa che accade tutti i giorni, proprio per questo ha fatto presto il giro del web.

Il piccolo Cloppy è stato adottato dalla sua amica umana Tracy King ormai diverso tempo fa. Tra i due sin da subito è nato un legame davvero speciale. Infatti la ragazza lo porta spesso con sé.

Anche tutta la sua famiglia è felice del loro rapporto. Questo perché il gattino ha aiutato la sua amica umana a superare tanti momenti difficili della sua vita. Con il passare del tempo sono diventati inseparabili.

CREDIT: INSTAGRAM

Pochi giorni prima di Natale, la ragazza mentre era in giro per fare delle commissioni, ha deciso di passare a casa della sorella per aiutarla ad incartare i regali. Avevano molto cose da fare.

Il piccolo Cloppy ovviamente era con lei e mentre le due erano impegnate nelle loro faccende, il gatto era andato a riposare sul letto.

La reazione del piccolo Cloppy quando vede la sua amica umana uscire dalla scatola

Tracy ad un certo punto, proprio mentre stava giocando con la sorella, ha deciso di fare qualcosa di davvero insolito. Nel salotto c’era una scatola molto grande e voleva vedere se riusciva ad entrarci.

Il gattino quando ha sentito tutta quella confusione, ha deciso di andare a controllare, ma è proprio quando è arrivato nella stanza che ha fatto la terrificante scoperta. Da quella scatola che si muoveva, è uscita la sua amica umana.

CREDIT: INSTAGRAM

Ovviamente il gatto è rimasto inorridito. La sorella è riuscita a fotografare la scena ed il suo sguardo stupito e terrorizzato ha fatto presto il giro del web. Tante persone sono rimaste a bocca aperta nel vedere la sua reazione, che è stata davvero esilarante.