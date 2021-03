Una donna chiamata June, poche settimane fa ha voluto condividere con i suoi follower, un episodio incredibile. Ha voluto far vedere a tutti la reazione del suo cane Keijeaw quando ha visto arrivare il corriere. Si sono conosciuti poco tempo prima e tra loro è stato amore a prima vista.

Eventi simili sono molto più comuni di quello che si crede. I cani amano ricevere amore, attenzioni ed affetto anche da sconosciuti.

La vicenda di questo dolce cagnolino è iniziata poco tempo fa. La sua amica umana era nella sua abitazione e stava dormendo. Ad un certo punto ha sentito suonare, ma non aspettava nessuna visita.

Infatti per lei era strano sentire il campanello. Tuttavia nel momento in cui ha aperto la porta della casa, ha scoperto tutto ciò che stava accadendo nel giardino.

Era arrivato il corriere per consegnarle un pacco, ma l’uomo invece di gettare l’oggetto all’interno e di andare via, ha deciso di fermarsi per passare qualche minuto con il cucciolo a quattro zampe. Per June è stato qualcosa di insolito e di speciale.

Da quel momento, il piccolo Keijeaw non desiderava altro che poter rivedere quel dolce essere umano. Voleva passare del tempo con lui, a giocare e a ricevere affetto.

Gli incontri tra Keijeaw e il corriere

June a quel punt,o ha deciso di fare un secondo ordine, sempre con quell’azienda di trasporti, per farli rivedere. Tuttavia, quando è arrivato il momento della consegna, ha scoperto che non c’era lo stesso corriere, ma ne era arrivato un altro.

Quest’ultimo dopo aver consegnato l’ordine è andato via e non ha prestato nessuna attenzione al piccolo. Infatti Keijeaw era deluso da quell’incontro. Per questo motivo la sua amica umana ha scelto di fare una richiesta specifica.

June ha effettuato un altro ordine ed ha chiesto che venisse portato all’abitazione dal primo corriere. Il ragazzo nel momento in cui è arrivato davanti la casa, ha riconosciuto subito il cane e finalmente hanno avuto la possibilità di poter passare di nuovo qualche minuto insieme. Il cucciolo era al settimo cielo.