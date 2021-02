Una vicenda emozionante è stata pubblicata sui social negli ultimi giorni. i protagonisti sono due dolci conigli, chiamati Alfie ed Amelia, che nel momento in cui hanno incontrato la neonata, non sono riusciti a trattenersi. Oggi fanno il possibile per rimanerle sempre vicino e per farla sentire al sicuro.

Tutto è iniziato quando i due genitori hanno deciso di adottarli, 5 lunghi anni fa. Purtroppo la donna aveva da poco perso la madre e i suoi amici pelosi, l’hanno aiutata a superare quel dolore.

A giugno dello scorso anno, è venuta al mondo la piccola Bailey e tutti erano al settimo cielo. La mamma e il papà non vedevano l’ora di riportarla a casa, proprio per poterla presentare ai loro amati conigli.

Alfie ed Amelia forse già da molto tempo avevano capito che stava arrivando una bimba ed infatti quando l’hanno vista, erano al settimo cielo. Sin da subito le hanno mostrato il loro affetto e la loro protezione.

I genitori sulla loro pagina Facebook, hanno raccontato che non la lasciano mai sola. Anche quando sta dormendo, loro si siedono vicino a lei e le donano tutto l’amore ed il calore di cui ha bisogno per stare bene.

Anche Bailey è felice di poter passare del tempo insieme ai due animali. Infatti con il passare del tempo, ha imparato a conoscerli e a giocare con loro. Vederli insieme, è qualcosa di unico e meraviglioso!

La decisione della coppia per Alfie ed Amelia

Molte famiglie nel momento in cui scoprono di aspettare un bambino, solitamente preferiscono liberarsi del loro animale domestico. Tuttavia, questo non è il caso di questi due genitori. Loro invece, hanno deciso di fare qualcosa di incredibile.

Al momento stanno lavorando con un’organizzazione per addestrare Amelia ed Alfie ad essere conigli da terapia ufficiale. Il loro desiderio è proprio quello di poterli portare dalle persone in difficoltà, per poterle aiutare a superare i loro problemi.

A breve i due animali potranno andare a far visita ai pazienti degli ospedali o agli ospiti delle case di cura, per donare a tutti il loro amore e il loro affetto. La loro storia è davvero commovente e molte persone dovrebbero prendere esempio da questi genitori, dolci e speciali!