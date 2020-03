La reazione di Finn quando assaggia la pizza La reazione di Finn quando assaggia la pizza per la prima volta nella sua vita

Purtroppo non tutti i cani hanno la possibilità di poter essere adottati subito da una famiglia amorevole, che farebbe di tutto per vederli felici. Questo infatti, è il caso di un dolce pit bull, chiamato Finn, che non ha avuto un inizio di vita molto semplice da sopportare.

Il cucciolo è stato trovato a vivere da randagio in strada e nessuno voleva avvicinarsi a lui, poiché la sua razza è considerata aggressiva.

I volontari non potevano lasciarlo ed infatti senza rifletterci lo hanno preso e portato nel loro rifugio. Volevano provare a fare il possibile per aiutarlo.

Il medico lo ha sottoposto ad un’accurata visita e subito dopo, è stato portato nel suo box con tutti i suoi fratellini a quattro zampe.

Nonostante ciò che aveva vissuto, Finn è sempre stato molto dolce e gentile. Sin da subito ha tirato fuori la sua personalità vivace ed esuberante ed i volontari ne erano al settimo cielo.

Sono stati fatti gli annunci per la sua adozione e poco dopo, una famiglia amorevole si è presentata al rifugio per poterlo adottare. Tra loro è stato amore a prima vista ed i ragazzi ne sono rimasti sorpresi, poiché cosa del genere non accadono molto spesso.

I suoi amici umani lo hanno portato a casa con loro e sin da subito hanno fatto il possibile per farlo sentire a suo agio. Un giorno, gli hanno dato un pezzo di pizza, ma visto che Finn non l’aveva mai mangiata, ha avuto una reazione incredibile. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Il cucciolo, una volta finito di mangiare, ha iniziato a correre per tutta la casa e non è proprio riuscito a trattenersi. Sperava che la sua famiglia, potesse dargli un altro pezzo di quel cibo.

Una clip che ci ha fatto sorridere e che merita di essere conosciuta, condividete con i vostri amici!

