La ricerca di una casa per la piccola Cleo, la cagnolina non udente che nessuno vuole adottare

Cosa c’è di più bello del vedere i cuccioli che si trovano bene e che sono felici nelle nuove case? Tuttavia, non è sempre facile trovare la famiglia perfetta per tutti i cani. Per esempio, la piccola Cleo aspetta l’arrivo dei suoi amici umani da 6 lunghi anni, ma ancora nessuno si è fatto avanti.

La volontaria che si sta occupando di lei, ha detto che ha partecipato a più di 30 eventi per le adozioni. Le persone quando scoprono che non è udente, fuggono via.

Cleo è una cagnolina molto dolce, che vuole ricevere e donare amore. Ha perso un po’ la speranza di trovare la sua casa per sempre, poiché ogni volta, è costretta a dover tornare nel rifugio triste e sola.

In realtà la cucciola è arrivata in quel posto quando aveva un anno più o meno. Un gruppo di volontari l’ha trovata nel 2016, dopo un alluvione che ha colpito la Louisiana.

Cleo vagava per le strade da sola ed aveva molta fame. I ragazzi si sono presto avvicinati a lei e dopo averle donato qualcosa da mangiare, l’hanno presa e portata nel loro rifugio.

Inizialmente però nessuno di loro aveva capito la sua situazione. Un giorno, una volontaria se ne è resa conto per sbaglio, perché la chiamava mentre stava dormendo e la piccola non si muoveva.

La ricerca di una casa per la piccola Cleo

A quel punto ne ha parlato con il medico e dopo averla sottoposta ad una visita, è emersa la triste realtà. Cleo è sorda, ma questo non la rende affatto diversa dagli altri cani.

Vicky Ham al momento si sta occupando di lei ed è felice di farlo, ma sa bene che è una cagnolina delusa, perché spera di poter trovare la sua casa per sempre.

La donna ha scelto di non portarla a questi ultimi eventi di adozione. Questo perché non vuole vederla di nuovo sola e triste chiusa in quel box. Speriamo arrivi presto il lieto fine anche per questa dolce cagnolina.