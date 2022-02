Oggi vi raccontiamo la bellissima storia di quattro ragazzi che condividono un appartamento a Bristol, in Inghilterra. Tutti loro sono cresciuti con un amico a quattro zampe, ma il padrone di casa non gli ha permesso di ospitare un animale in casa.

Un giorno, mentre si trovavano all’interno dell’abitazione, si sono resi conto che nella casa di fronte c’era un cane nero che li stava spiando dalla finestra.

Erano entusiasti all’idea che un cane abitava proprio accanto a loro e l’hanno vista come una bellissima occasione per fare amicizia con un nuovo amico peloso.

Hanno deciso di scrivere una lettera al suo proprietario, spiegandogli la loro situazione.

Il tuo cane sembra davvero adorabile. Se mai avrai bisogno di qualcuno che lo accompagni, lo faremo volentieri. Se mai ti annoi, siamo più che felici di prenderci cura di lui/lei. Se vuoi venire e portarlo a rallegrare la nostra giornata, sei più che benvenuto. Se vuoi passare sotto le finestre del nostro balcone in modo che possiamo vederlo, per favore fallo.

La risposta per i quattro ragazzi

Di certo i ragazzi non si aspettavano di ricevere una risposta da quella famiglia. Qualche giorno dopo, i quattro amici hanno trovato una lettera scritta dai proprietari di quel cane nero.

La busta era indirizzata a “The Boys” ed era sigillata con un francobollo con l’impronta di una zampa. Ecco il contenuto:

Per me è stato un piacere ricevere la vostra lettera. A proposito di dolcetti, mi piacciono MOLTO. Quelli grandi e quelli carnosi e quelli di formaggio….oh scusa…dov’ero?! Avete ragione sul fatto che sono un cagnolino adorabile…. come lo sapevate? Sono amichevole e pieno di qualità. Amo incontrare nuove persone e sarebbe fantastico se potessimo essere amici. Devo avvertirvi che il prezzo della mia amicizia è di 5 lanci di palla al giorno e grattini sulla pancia ogni volta che li richiedo..

Non molto tempo dopo, i quattro amici hanno incontrato il cane Stevie per un appuntamento di gioco, ed è stato amore a prima vista! Finalmente i ragazzi hanno un nuovo amico a quattro zampe nella loro vita!