Oggi abbiamo deciso di raccontarvi una storia che ha avuto il lieto fine che tutti speravano. Il protagonista è un dolcissimo cane, chiamato Bear, che ha potuto riabbracciare la sua famiglia umana 6 mesi dopo la sua scomparsa. Erano tutti in grande apprensione per lui.

Quando una persona perde il suo amato animale domestico, è un momento difficile, perché non si conoscono le sue condizioni di salute e soprattutto, se è in pericolo.

I fatti sono iniziati a settembre dello scorso anno. Un ragazzo chiamato Harrison Sibley è stato costretto a fuggire dalla sua abitazione in Luoisiana, per l’arrivo di un tornado.

Era andato nella contea di Sevier, nel Tennessee a casa di alcuni parenti. Ovviamente ha portato con sé anche il suo cagnolino Bear, poiché non poteva lasciarlo da solo, vista la gravità della situazione.

Il cucciolo purtroppo ha 3 zampe, poiché una gli è stata amputata dopo l’attacco di un altro cane. I due sono molto legati ed hanno sempre amato passare il loro tempo insieme.

Un giorno però, durante un’escursione, è avvenuto l’impensabile. Bear si è allontanato troppo dal suo amico umano e da quel momento Harrison non ha avuto più sue notizie. Era disperato, perché era in un’altra città e non sapeva come fare per ritrovarlo.

La riunione tra Bear e il suo amico umano

Il ragazzo da quel giorno ha iniziato a pubblicare dei disperati appelli sui social ed ha anche appeso dei volantini per tutto il quartiere. Era disposto ad offrire una ricompensa a chiunque lo avesse aiutato.

Un uomo chiamato Jim Holscher si è imbattuto per sbaglio in questa vicenda, quando erano ormai passati 6 mesi. Così ha deciso di provare a cercarlo con il suo drone per riuscire a trovarlo, anche se era lontano.

È proprio a quel punto che Harrison alle 3 del mattino, ha ricevuto la notizia che tanto aspettava. Quel signore aveva trovato il piccolo Bear ed era anche riuscito a catturarlo. L’amico umano è andato in fretta sul posto e non è riuscito a trattenere le lacrime, quando lo ha riabbracciato.